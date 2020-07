“L’arte che riparte”: a Siena al via una nuova iniziativa di beneficenza

Una quarantina di artisti del territorio e non solo hanno dato il via ad una iniziativa di beneficenza che si svolge a Palazzo Scotti a Siena, in via di città, dal nome “L’arte che riparte”. Le opere dei pittori e dei fotografi che hanno aderito al progetto sono esposte e sono tutte in vendita al costo di 150 euro. Ad ottobre, al termine dell’iniziativa, il ricavato sarà devoluto a due associazioni: Siena Cuore e I migranti di San Francesco.

L’idea è venuta ai due noti pittori Alessandro Grazi e Fabio Mazzieri, l’evento fa parte del progetto “InSiena – rete della cultura e dell’arte” dentro alla scuola e al contenitore Siena experience italian hub, nella quale è coinvolta anche la Scuola del fumetto diretta da Daniele Marotta.