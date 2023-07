L’Arci di Siena ‘adotta’ un circolo dell’associazione di Ravenna danneggiato dall’alluvione

Il cuore generoso dell’Arci provinciale di Siena batte per l’Emilia Romagna colpita dall’alluvione lo scorso maggio. I circoli del territorio senese hanno raccolto 12.500 euro per “adottare” il Circolo Arci Gianni Dalmonte aps di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, e sostenere la sua ricostruzione dopo i gravi danni subiti dall’evento eccezionale.

“La solidarietà è uno dei nostri valori fondanti – afferma la presidente dell’Arci provinciale di Siena aps, Serenella Pallecchi – e i nostri circoli lo hanno voluto ribadire adottando il Circolo Arci Gianni Dalmonte aps di Castel Bolognese gravemente danneggiato dall’alluvione e raccogliendo una cifra importante nonostante le difficoltà che le nostre strutture vivono in questo periodo post Covid. Ringrazio di cuore tutti i nostri soci e socie per la donazione e la sensibilità, con l’auspicio di incontrare presto la presidente provinciale dell’Arci di Ravenna, Roberta Cappelli, e alcuni rappresentanti del Circolo Arci Gianni Dalmonte, che stanno dimostrando grande forza, entusiasmo e volontà per ricostruire il loro circolo e riprendere le attività di presidio sociale del territorio”.