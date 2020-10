L’appello di Giani: “Chi ha sconfitto il covid doni il sangue per i malati”

“C’è un problema di donazioni, serve il sangue per i malati covid” , è l’appello fatto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ai cittadini. “Serve il sangue di coloro che hanno gli anticorpi e hanno sconfitto il virus -continua-. Mi appello a loro: donate il sangue. Dobbiamo immettere il sangue di chi ha sconfitto il nostro principale nemico” Il servizio è stato attivato della Regione e bisogna chiamare lo 0554385860, “tutto questo serve per il plasma che piò portare a interventi che possono giovare per chi ha contratto il covid”, conclude Giani.