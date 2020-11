L’appello di Eugenio Giani: “Comprate cibo toscano, sostenete i negozi di quartiere”

“Adesso serve la solidarietà: comprate cibo toscano“, è l’appello del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Non amo Amazon. Andate nei piccoli negozi di quartiere, dove si esprime la filiera corta – prosegue- .Se andate nelle catene della grande distribuzione cercate di sostenere il nostro agroalimentare”. Intanto la Regione si muove per aiutare le imprese, “l’assessore regionale Saccardi domani attiverà un bando per la floricoltura”, comunica il Governatore che poi dà anche notizie positive: “Ala quantità dell’olio toscano di quest’anno raddoppia quella del 2019 e la qualità è ottima, cosi’ come è ottima la qualità del nostro vino e delle castagne”.