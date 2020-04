L’appello di Enrico Rossi: “Facciamo le vacanze in Toscana, aiutiamo il nostro turismo”

Per le prossime vacanze i toscani visitino il proprio territorio e diano un aiuto al turismo. L’appello lo ha fatto il presidente della Regione Enrico Rossi in un’intervista al Tgr “Stiamo qui: si possono scoprire bellezze che non si trovano certo da altre parti- questo l’invito di Rossi- si possono visitare i nostri musei bellissimi, le nostre città d’arte. le nostre colline, il nostro Appennino, gli agriturismi, la campagna toscana o il mare. Finito il lockdown formale, bisognerà fare i conti con il lockdown psicologico, con la paura dei cittadini di spostarsi – prosegue – In questa direzione, risulta necessario che ciascun sistema regionale si attivi per ripensare l’offerta turistica in totale sicurezza concentrando l’attenzione prioritariamente su tre differenti tipologie di turisti italiani”.