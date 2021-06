L’ansia prima della prova ed i sogni per il futuro, l’esame raccontato dai maturandi senesi

Si legge speranza negli occhi dei ragazzi e voglia di lasciarsi alle spalle le difficoltà vissute negli ultimi 15 mesi segnati dalla pandemia e dalla conseguente didattica a distanza. Anche a Siena sono partiti, dalle 8.30 di oggi, gli esami di maturità. Tanti maturandi, dopo la prova odierna, hanno già un sogno nel cassetto e vogliono guardare al futuro: c’è chi si prepara già ad immatricolarsi all’università e chi invece sta pensando di tornare a viaggiare anche all’estero. Gli studenti hanno affrontato e dovranno affrontare un colloquio orale che dura un’ora e che, a causa dell’emergenza sanitaria, sostituisce il tradizionale scritto. Il colloquio parte dalla discussione di un elaborato il cui argomento è stato assegnato dai consigli di classe e che si basa sul percorso svolto e le materie che caratterizzano il proprio indirizzo scolastico. In Toscana sono in 32mila i giovani che devono affrontare la maturità, di questi in 22mila si sono vaccinati con Pfizer nella settimana tra il 7 e il 13 giugno.

Il video-servizio di Marco Crimi