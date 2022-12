L’annuncio di Benini: “Il Piccolomini torna in città, al Pendola le aule per le classi”

“Raggiunti tutti gli accordi, manca solo la firma della Provincia, su contratto tra Asp e Provincia stessa e relativo ad affitto di parte del Pendola per la realizzazione di aule dove poter traslocare le classi del Piccolomini. Il Piccolomini torna in città! Penso sia una bella storia per la scuola ma anche per la città, su cui mi sono impegnato fin dall’ inizio all’ interno della complessa vicenda dell’ Istituto Franci. Un altro percorso che ho completato in questo caso insieme ad Asp ed in sintonia con la Provincia”.

Lo annuncia sui social l’assessore all’istruzione Paolo Benini.