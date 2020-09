L’agenda di Siena News – ‘Welfare e contrasto alle disuguaglianze’, continuano gli appuntamenti di FMps

‘Welfare e contrasto alle disuguaglianze’ ecco gli appuntamenti di Fondazione Mps

Ultimo incontro in calendario, giovedì 24 settembre alle 15 dedicato a “Welfare e contrasto alle disuguaglianze” con Carlo Rossi, presidente Fondazione Mps, Marco Forte, direttore generale Fondazione Mps, Francesca Gagliardi, Università di Siena, Federico Razetti, Percorsi di Secondo Welfare. Per facilitare la partecipazione del pubblico, nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid19, sarà possibile seguire i lavori sia in presenza, in base alla diponibilità dei posti, che online solo tramite prenotazione, scrivendo all’indirizzo e mail [email protected]<mailto:[email protected]>, oppure contattando lo 0577-246064/41.

Sotto le Logge “Si legge tra i filari”

La rassegna prosegue il 24 settembre con “Si legge tra i filari” dove si parlerà di vino, vigne e territorio toscano; il 1° ottobre “Sotto le Logge si gioca”: uno spazio pensato per i bambini, e i libri della collana Toscana Vite Straordinarie e si concluderà l’8 ottobre con “Si legge in giallo” dove, tra gli altri si presenta, in anteprima, il nuovo libro di Luigi Bicchi dedicato alla saga del Maresciallo Casati. Gli appuntamenti sono a ingresso libero, per informazioni e prenotazione (consigliata) Tel. 351 8389983, [email protected]