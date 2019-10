L’agenda di Siena News – Weekend di camminate tra gli ulivi in tutta la provincia

Sabato 26

Ai Rinnovati per la premiazione dell’International photo Awards

Alle 17 sul palco del teatro comunale dei Rinnovati, si terrà la premiazione dell’International photo Awards. Verranno consegnati i riconoscimenti ai primi classificati di ciascuna categoria e verrà premiato il vincitore assoluto, cui andrà il titolo di Sipa Photographer of the Year. Una giuria composta da professionisti internazionali, firme di National Geographic, tanto per citarne una.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.festival.sienawards.com e i canali social Facebook sipacontest;

Instagram @sipacontest; Twitter SIPAContest e YouTube Siena International Photography Awards.

Autunno in Malborghetto

Sabato 26 ottobre torna in Malborghetto Ond’autunno. Dalle 10 in via Giovanni Duprè, banchi di caldarroste, brace, birreria, ciaccineria e molto altro. A pranzo sarà possibile mangiare all’Osteria d’autunno e a cena con piatti di strada. Sarà inoltre possibile dalle 11, grazie al ristorante Rime, assaggiare piatti a base di tartufo. Alle 22, infine, si balla con la musica di dj Smerling.

Nella sala delle Lupe con un “Talk a Palazzo”

Al palazzo Comunale, nella sala delle Lupe, si terrà un incontro alle 16 con Silvia Vaccarezza, per la presentazione del suo libro dal titolo “Tutto il bello che c’è”. La nota giornalista del Tg2, racconterà le storie di tutte quelle persone, rimaste anonime nella società ma che, attraverso gesti straordinari, hanno totalmente cambiato la loro vita.

Domenica 27

A Siena arriva il Ludobus

“Si…Amo in Gioco” è il nome dell’iniziativa organizzata dal comitato dei genitori di Siena “Si…Amo le scuole comunali”. A partire dalle 10, arriva in piazza del Mercato il Ludobus. Un’opportunità per far rivivere e conoscere il vecchio gioco di strada a grandi i piccoli. Alla fine della mattinata si terrà la lotteria, i premi in palio saranno un monopattino, giochi in legno e libri per bambini. Il ricavato del mercatino e della lotteria, verrà impiegato per finanziare le future attività del comitato.

Per informazioni contattare i seguenti contatti:

Tel: 33838769606

[email protected]

www.siamolescuolecomunali.it

Fb: @siamolescuolicomunali

Torna la terza edizione della “Camminata tra gli ulivi”

Torna la terza edizione della “camminata tra gli ulivi”, organizzata dall’Associazione nazionale Città dell’Olio. Una giornata all’insegna di uno dei prodotti che da sempre caratterizza la nostra regione e la nostra provincia per poter assaggiare l’olio d’annata ed ammirare i paesaggi suggestivi, nell’occasione si celebrerà il 25esimo anniversario dell’Asssociazione.

Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion Fiorentino, Chiusi, Montepulciano, Murlo, Radicondoli, Rapolano Terme, Sinalunga e Trequanda. Saranno i posti che prenderanno parte alla giornata, per informazioni, potrete contattare il sito www.camminatatragliolivi.