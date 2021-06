L’agenda di Siena News – ‘Voci dall’Accabì’ Poggibonsi aderisce al #Letturaday

L’arte contemporanea si unisce alla storicità dell’Archivio di Stato di Siena.

L’istituto aderisce al festival Archivissima 2021 dal tema #generazioni e si prepara ad aprire le proprie porte alla mostra ‘Scriptae’ che presenterà un percorso tra le opere inedite dall’artista casentinese Sara Lovari frutto di una reinterpretazione dei tesori archivistici conservati in palazzo Piccolomini, con curatela della mostra di Laura Monaldi. Questo evento dedicato all’arte contemporanea prenderà il via venerdì 4 giugno con la presentazione digitale, mentre il taglio del nastro è in programma sabato 5 giugno alle 11.00.

Giovanni Impastato presenta il libro ‘Mio fratello. Tutta una vita con Peppino’

Giovanni Impastato presenta ‘Mio fratello. Tutta una vita con Peppino’, che racconta la vita e la lotta contro la mafia del giovane Peppino Impastato ucciso il 9 maggio 1978. L’appuntamento è in programma, alla presenza dell’autore, giovedì 3 giugno alle ore 18 presso ‘Il Giardino Segreto’ del Tribunale di Siena (con ingresso da via Camollia, 85 e da via del Romitorio, 4). L’evento è promosso da Arci Siena aps ed è aperto al pubblico su prenotazione e nel rispetto delle norme anti covid-19.

Mostra fotografica di Gigi Lusini “Tango è vita?”

Sabato 5 giugno, presso il negozio Mohsen in via Pantaneto 128/130 Siena, si inaugurala nuova mostra fotografica del fotografo Gigi Lusini. La mostra, intitolata “Tango è vita?” , durerà fino al venerdì 25 giugno 2021. Vernissage e inaugurazione: Sabato 5 giugno 2021 dalle ore 19:30 fino alle ore 22:00.

‘Voci dall’Accabì’ Poggibonsi aderisce al #Letturaday

Con l’evento ‘Vocì dall’Accabì’ la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini aderisce a ‘Letturaday, leggiamo insieme i giovedì’. Si tratta di una iniziativa lanciata in occasione della “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” (che ricorre il 23 aprile). L’idea, lanciata dell’Associazione degli editori indipendenti italiani, viene realizzata assieme a librerie, biblioteche, scuole, e nasce sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura e coinvolge tutti coloro che amano i libri e la lettura. Ogni giovedì, a partire dal 3 giugno e per la durata di sei mesi, come previsto dal #letturaday, i presenti saranno coinvolti in ‘Voci dell’Accabì’. L’evento consiste nella lettura ad alta voce di brani, nel rispetto della normativa sul diritto d’autore ovvero, come precisato nel Regolamento “si potrà leggere i testi di autori scomparsi da più di settant’anni, quelli degli editori che aderiscono a LetturaDay e che hanno autorizzato le letture e quelli degli autori che hanno concesso un’esplicita autorizzazione scritta.