L’agenda di Siena News – Visioni in movimento al via: riparte la scuola di cinema senza sedie

Visioni in Movimento al via: tre giovani autori, con tutor e professionisti, in cammino sulla Via Francigena

Torna in Toscana, e torna a camminare sulla Via Francigena, “Visioni In Movimento”, la scuola di cinema “senza sedie” dedicata ai giovani film maker e che riflette sul concetto del cammino. Ancora una volta – per la 4a edizione del progetto nato nel 2017 – l’antica strada tracciata, oltre mille anni fa, da Sigerico tra Canterbury e Roma si trasforma in un incubatore artistico e cinematografico, ospitando la residenza itinerante che – dal 7 ottobre al 4 novembre – coinvolgerà tre giovani autori italiani, accompagnati e affiancati da tutor esperti e professionisti.Cinque giorni di cammino, quattro tappe della Via Francigena, 110 chilometri da San Miniato a Siena: è questo il percorso su cui si snoderà la residenza artistica. Domenica 6 ottobre, alle 17, a San Gimignano la presentazione ufficiale e il mattino dopo, lunedì 7 ottobre di buon’ora, la partenza del gruppo. In cammino, zaino in spalla, si muoveranno i giovani autori insieme ai tutor, agli organizzatori del progetto e a tutti coloro che vorranno affiancarli anche solo per brevi tratti o pochi chilometri. Il percorso comprende 4 tappe (San Miniato-Gambassi Terme; Gambassi Terme-San Gimignano; San Gimignano-Monteriggioni; Monteriggioni-Siena

Gaiole in Chianti: cena itinerante in piazza aspettando l’Eroica

Gaiole in Chianti inizia i festeggiamenti “Aspettando l’Eroica”, giovedì 3 ottobre, dalle 19 alle 22, con la cena itinerante, in piazza Ricasoli, promossa dalla Pro loco con la collaborazione del Comune.Per tutti i commensali, piatti eroici e degustazione dei vini delle aziende di Gaiole in Chianti e la musica dal vivo, con Gabriele Mori e i Ragazzi Scimmia.

Flaip organizza il convegno “Riforma della professione dell’agente immobiliare”

L’evento organizzato dai collegi toscani FIAIP (la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) è patrocinato dal Comune di Siena e sarà incentrato sulla riforma normativa contenuta nella Legge Europea n° 37/2019 che permette alle agenzie immobiliari di diventare sempre più delle imprese multidisciplinari e multiservizi. A conclusione del convegno saranno celebrati i 40 anni di attività del collegio provinciale FIAIP Siena.

La Mens Sana presenta la nuova squadra

Sono lieto di invitarvi alla presentazione ufficiale della prima squadra della Mens Sana BasketBall che è in programma per giovedì 3 ottobre alle 22 nel Bar “Fonte Gaia” in piazza del Campo. Sarà anche l’occasione di scambiare qualche impressione e opinione sull’inizio della nuova stagione