L’agenda di Siena News – ultimo viaggio con ‘Le Scoperte’

Ultimo viaggio con ‘Le Scoperte’

Ultimo appuntamento de ‘Le Scoperte’, l’iniziativa proposta dalle guide di Federagit Confesercenti Siena. Appuntamento alle 21.30 in Piazza del Campo dove si ripeterà per l’ultima volta il rito della figurina. Infatti, grazie alla collaborazione di Figuriamoci Siena, verranno estratte le figurine che designeranno l’itinerario della serata. COME POTERCI ESSERE. Per prenotare un posto a “Scoperte” e “FuoriScoperte” è necessario e sufficiente andare su bit.ly/prenotalescoperte<http://bit.ly/prenotascoperte> – Altri dettagli via telefono o whatsapp al 334 841 8736 o su facebook e instagram “scoperte”).

Appuntamento con Area Verde Camollia

‘Faceva caldo (io ero Ilaria Alpi)’ questo il titolo che andrà in scena in via del Romitorio, 4 con Area Verde Camollia. Uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Mila Moretti. In Giardino, ingresso libero da via del Romitorio, 4. Accessibilità universale (disabili) da via Camollia, 85 (previo contatto al cell 347 8838818 cortesemente al solo scopo, evitando sms). Iscrizione associativa, € 5,00, per una sola volta.

Conferenza di approfondimento a Castiglion d’Orcia

Appuntamento alle 21.15 in piazza Cesare Battisti a Castiglion d’Orcia con un approfondimento sul Covid-19. Le attuali conoscenze storiche e scientifiche ci permettono di conoscere bene la natura biologica delle epidemie che hanno interessato l’Europa per 500 anni, ma ben poco sappiamo degli uomini che hanno dovuto affrontarle. Come hanno reagito di fronte ad un evento catastrofico? Le loro azioni si sono ripetute invariate nel tempo? Come cambia la mentalità di una popolazione alle prese con un’epidemia? Che cosa succede quando l’epidemia svanisce? Un percorso a ritroso dalla conoscenza dell’assassino, la Yersinia pestis, alla scoperta delle vittime. Ingresso libero.