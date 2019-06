L’agenda di Siena News – Ultimo appuntamento con il Franci festival

Il Franci Festival celebra il talento con il concerto degli studenti del Conservatorio

Ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, con la stagione del Franci Festival. La rassegna di musica da camera del Conservatorio senese chiude la ‘bella stagione’ di note festeggiando il talento dei suoi studenti con un nuovo concerto sul palco dell’Accademia dei Rozzi. Dalle 18, la Sala degli Specchi ospiterà i vincitori delle borse di studio dell’Istituto, che si esibiranno con musiche di Copland, Chopin, Mendelssohn, Debussy e Rachmaninov.

ViviFortezza, appuntamento con l’Accademia Chigiana

Alle 19.30 Chigiana Global Academic Program: Kosmos & Simone String Octet – University of Colorado Bolder (Bastione S. Domenico); Per tutta la durata di ViviFortezza saranno attivi i punti ristoro, uno nel piazzale e l’altro sul bastione S. Domenico, oltre ad appuntamenti e degustazioni speciali. Spazio inoltre a “Mondovisioni. I documentari di Internazionale” (alle 18.30 alle Logge).

Al salone del CRAL MPS a Siena la presentazione del libro di Pier Paolo Fiorenzani “dal mio vissuto”

Dal mio vissuto, racconti e avvenimenti in terra di Siena, di Grosseto e di Pisa arriva in libreria: una selezione di fatti e cronache, tematiche e racconti “per non dimenticare”. Nel riscoperto spazio storico si sviluppa la vicenda umana, politica, amministrativa e civile dell’autore, dai sei/sette anni (1943/44) ai giorni nostri. Il libro sarà presentato in anteprima dalla giornalista Sonia Maggialle 17.30 nel salone (g.c.) del CRAL MPS via dei Termini, 31 a SIENA.

Under Dance al Politeama

Al via la quinta edizione di Under dance, la rassegna dei saggi finali delle scuola di danza del territorio, promossa da Fondazione Elsa con il patrocinio del Comune di Poggibonsi. Alle 20.45 sul palco Centro Studi Danza Poggibonsi, La stagione dei sogni (biglietto 10 euro, Info 3661891800).

“La dolorosa fugga”, mostra di arte contemporanea di Fabio Capoccia allestita al San Niccolò dell’Università di Siena

“La dolorosa fugga” è la mostra di arte contemporanea realizzata da Fabio Capoccia ed allestita al complesso didattico San Niccolò dell’Università di Siena Della mostra si parlerà in una presentazione pubblica mercoledì 12 giugno alle 17.30.