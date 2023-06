L’agenda di Siena News – Torrita Blues, arrivano Larry ‘Mud’ Morganfield e Irene Grandi

Torrita Blues Festival 2023, arrivano Larry ‘Mud’ Morganfield e Irene Grandi

Larry ‘Mud’ Morganfield sarà a Torrita Blues Festival 2023, in piazza Matteotti da stasera al 24 giugno. Con la conferma dell’erede di Muddy Waters, il re del blues di Chicago, sul palco il 24 giugno, Tantissimi gli artisti blues internazionali e italiani ospiti di Torrita Blues, come Taj Mahal, John Mayall, Roy Rogers, Popa Chubby, James Cotton e tanti altri. Torrita Blues Festival alla ricerca di nuovi talenti; inizio spettacoli alle 21,30. Stasera, dopo la tradizionale Cena Blues, a favore del progetto Fondazione Casa Marta – ‘Il Cuore si scioglie’ con la partecipazione di Unicoop Firenze, i concerti dei vincitori Effetto Blues 2023: Low Town, Matteo Pizzoli’s True Grit, Lil Mama Blues. Dopo il riuscito lancio 2022 con Alex Britti, la XXV edizione di Torrita Blues Festival accoglie un’altra protagonista della scena musicale italiana, Irene Grandi con ‘Io in Blues. La serata sarà aperta dal Trio Insolito. Si continua con The Crowsroads. Headliner della terza serata Mud Morganfield, con Torrita di Siena unica tappa in Toscana del tour dell’erede di Muddy Waters, protagonista assoluto di Chicago Blues e di cui il figlio ripete l’immagine e il timbro di voce. In apertura, il chitarrista e cantante Alberto Visentin e il bassista Stan Sargeant

“Piazze d’Armi e di città”: al via la sezione Ballo Pubblico 2023

Entra nel vivo da stasera a Poggibonsi, nell’ambito del Festival Piazze d’Armi e di città – Discipline(s), la XIII edizione del Festival del Ballo Pubblico. BP 23 si apre giovedì 22 giugno con una prima sezione del progetto Moving Barocco, con Barocco on the Street, alle 18.45 con Niente che sia oro resta N.C.O.R., uno spettacolo per la coreografia di Francesca Selva sulla fragilità umana. Alle 19.15 in programma Breathing Barocco with dance, un’azione di coreografia urbana firmata Olga Zitluhina. Alle 19.30 in programma il Concerto per Mandolino e Archi in C Maggiore di Antonio Vivaldi nella rilettura di Gil Kerer e Tomer Navot. Venerdì 23 giugno una giornata densissima di appuntamenti e grandi ospiti. Si parte alle 18.30 in Piazza Berlinguer con la Compagnia Ararea . Alle 19 la Compagnia di Didier Théron dalla Francia. Alle 19, infine, in programma Go Towards. Domenica 25 giugno torna Moving Barocco con la Sezione Barocco Rave, in prima assoluta: un progetto di co-produzione ma soprattutto di residenza e di scambio artistico tra l’Italia e il Canada, tra la compagnia ADARTE e la compagnia Wen Wei Dance Society sul filo della musica barocca.

Montepulciano: arriva Maestri fuori classe

A Montepulciano la VI edizione del Festival dell’apprendimento continuo “Maestri Fuori Classe”, quest’anno dedicata al tema della bellezza, che si terràa Palazzo del Capitano, nel magnifico scenario di Piazza Grande, a partire da stasera fino a domenica 25 giugno 2023. Si parlerà di bellezza e produttività nel mondo delle imprese, di comunicazione e di creatività, delle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, dell’immagine internazionale dell’Italia e del Made in Italy, della bellezza come via per raggiungere la felicità e stimolo per l’intelligenza. Il tutto con scrittori, docenti, manager, creativi, scienziati, filosofi, insomma con dei veri e propri “maestri” in grado di guidare i partecipanti in un percorso di conoscenza e di riflessione stimolante. Tra i nomi che animeranno il Festival ricordiamo Annamaria Testa, pubblicitaria, giornalista e saggista italiana; Mauro Martino, Ricercatore e Direttore delVisual AI Lab, MIT-IBM CAMBRIDGE (Massachusetts); William Griffini, Ceo e Partner Carter & Benson; Andrea Signorini Head of Sales Italy della Zuegg, Stefania Zolotti, Giornalista, Direttrice Senza Filtro; Stefano Bartolini, docente e autore del fortunato “Manifesti della felicità” e tantissimi altri.Per scaricare il programma completo in pdf e tutte le informazioni: http://www.maestrifuoriclasse. com/

Ultimi appuntamenti con il Gora Music Fest tra musica, spettacolo, gastronomia, sport e divertimento

Ultimi appuntamenti a Monteroni d’Arbia con il Gora Music Fest tra musica, balli, stand gastronomici e divertimento per tutte le età. Stasera alle 19, l’aperitivo musicale sarà in compagnia del dj set targato Dj Iaia insieme al talento di Ornella Caponero, Venerdì 23 giugno, alle 18, l’appuntamento è in Piazza della Resistenza per ‘Yoga e Musica’. A seguire, alle 19, aperitivo musicale con i Blue Moon. Durante la serata, sarà possibile degustare panini e altre prelibatezze allo stand ‘Gnamo’, prima di chiudere la serata con uno spettacolo di teatro, musica e improvvisazione fissato alle 21.30. Sabato 24 giugno, alle 20, il Gora Music Fest si sposterà a Lucignano d’Arbia per un ritorno alle origini più antiche con la cena medioevale ‘Porta a Porta’. Il gran finale è in programma domenica 25 giugno, a partire dalle 17.30, con l’iniziativa ‘Monteroni, si passeggia nella storia. A chiudere il Gora Music Fest 2023 sarà un concerto di musica classica sul sagrato della chiesa di Lucignano d’Arbia, in programma alle ore 21.30.