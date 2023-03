L’agenda di Siena News – Tornano nelle piazze le uova di Pasqua Ail

Siena, tornano le colorate uova di cioccolata Ail

Tornano anche a Siena le colorate uova di cioccolata Ail, pronte a celebrare la 30esima edizione. La campagna nazionale, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, riunirà nel fine settimana dal 24 al 26 marzo, le piazze italiane sotto il motto “Ogni uovo custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo”. Ail Siena-Grosseto è pronta, con la sua schiera di volontari, a distribuire i tipi dolci pasquali che portano, con allegria, il loro contributo alla ricerca contro le malattie ematologiche e aiutano direttamente i malati attraverso la casa di accoglienza “Il Bucaneve” e l’assistenza domiciliare, garantita in collaborazione con QuaVio.

I volontari di Ail Siena Grosseto doneranno un uovo di cioccolato a coloro che faranno una offerta minima di 12 euro. Al tradizionale uovo si affianca, anche quest’anno una colomba classica, realizzata in esclusiva da Maina, con una offerta minima di 15 euro. A Siena l’appuntamento è nella piazzetta dietro la chiesa della Madonna delle Nevi.

In provincia di Siena, volontari in piazza a Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Montepulciano, Pienza, Rapolano Terme, Gaiole in Chianti, Sinalunga, Sovicille.

Monteriggioni, a Fontebecci la campagna di informazione per la lotta contro le truffe agli anziani

Mercoledì prossimo, il 29 marzo, alle 17 i carabinieri della stazione di Monteriggioni, in collaborazione con il comune di Monteriggioni, incontreranno la popolazione al circolo Arci di Fontebecci (Strada statale 222 Chiantigiana). Nel corso dell’incontro saranno diffuse il maggior numero possibile di informazioni utili.

Al teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa, venerdì 24 marzo, l’omaggio al maestro Morricone

Un tributo alle colonne sonore di Ennio Morricone attraverso una ricerca biografica e musicale durata due anni. Un concerto spettacolo dall’anima teatrale, un privilegiato viaggio emozionale ideato e scritto da Silvia Dolfi che trasporta gli spettatori in epoche e luoghi diversissimi, dove la magia di temi immortali s’intreccia indissolubilmente alla figura umana e artistica del loro creatore, ripercorrendo con amore e profondo rispetto la carriera e gli aneddoti di un vero e proprio mito. È in programma per venerdì 24 marzo (ore 21) al Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa, all’interno della stagione teatrale, Morricone InCanto di un mito, evento organizzato da Cose di Spettacolo in collaborazione con Dream Solution.

Siena aderisce all’Ora della Terra: sabato lo spegnimento della Cappella di Piazza

Il Comune di Siena ha aderito all’iniziativa del Wwf “Earth Hour – Ora della Terra” tramite lo spegnimento della Cappella di Piazza del Campo il prossimo sabato 25 marzo dalle 20:30 alle 21:30. La decisione è stata approvata dalla giunta comunale nella riunione dello scorso 16 marzo. La richiesta di adesione è arrivata al Comune di Siena dal Wwf, la più grande organizzazione mondiale che opera in difesa dell’ambiente e delle specie a rischio. “Earth Hour – Ora della Terra” è il grande evento globale promosso dal Wwf con lo scopo di sensibilizzare i cittadini al tema dei cambiamenti climatici.

A Castelnuovo Berardenga, sabato, torna l’appuntamento con la Giornata ecologica

Sabato 25 marzo si rinnova l’appuntamento annuale con la Giornata ecologica organizzata dalla consulta comunale dell’associazionismo e del volontariato di Castelnuovo Berardenga con il patrocinio del Comune, dell’Atc 3 Siena Nord e di Sei Toscana. Uniti dallo slogan “Insieme siamo tanti per pulire Crete e Chianti”, i volontari partiranno alle 8.30 dal capoluogo e dalle frazioni per pulire strade, parchi, aree pubbliche e boschi. Ogni partecipante dovrà dotarsi autonomamente di guanti e pettorina catarifrangente. Al termine della mattinata ecologica, le associazioni promotrici dell’iniziativa offriranno il pranzo a tutti i partecipanti. I partecipanti potranno ritrovarsi: alla palestra comunale di Castelnuovo Berardenga; nel Piazzale del Tondo a San Gusmè; presso il campo sportivo di Pianella; presso il Granaio di Monteaperti; nel Piazzale dell’Acqua Borra a Casetta; presso il Centro Sociale Sportivo a Castelnuovo Scalo; presso la sede del Gsd Quercegrossa e presso la sede sportiva della Polisportiva a Vagliagli.

“Italo Calvino, l’ultimo dei classici”, ha preso il via il ciclo di conferenze alla Biblioteca degli Intronati

Un ciclo di conferenze e incontri dedicati ad uno degli intellettuali più importanti del Novecento italiano, Italo Calvino – L’ultimo dei classici. In occasione del centenario della nascita del noto scrittore italiano, una rassegna di eventi (iniziata ieri, 22 marzo, e che proseguirà fino al 31 maggio) organizzati dal Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell’Università di Siena in collaborazione con il Comune di Siena.

Otto incontri in diversi spazi culturali cittadini, tutti il mercoledì pomeriggio, guidati da Riccardo Castellana, Niccolò Scaffai, Raffaele Ascheri e Francesco Ricci. Tra i temi che saranno affrontati il rapporto tra Calvino e altri autori del Novecento, gli aspetti antropologici della sua narrativa e il forte legame con il neorealismo.

Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 5 aprile, ore 17 , “Calvino e il neorealismo” a cura di Nicola Turi (Università di Firenze) , presentazione di Riccardo Castellana all’Accademia degli Intronati, via di Città , 75. Si prosegue mercoledì 12 aprile, ore 17 , “Visual Calvino: rileggere un classico del Novecento con le nuove tecnologie” a cura di Valeria Cavalloro (Università per Stranieri di Siena), presentazione di Francesco Ricci alla Biblioteca degli Intronati di Siena. Mercoledì 26 aprile, ore 17 , “Calvino saggista” a cura di Chiara De Caprio (Università di Napoli “Federico II”), presentazione di Niccolò Scaffai alla Biblioteca degli Intronati di Siena. Mercoledì 10 maggio, ore 17 “Calvino e Sciascia” a cura di Raffaele Ascheri (Biblioteca degli Intronati), presentazione di Francesco Ricci alla Biblioteca degli Intronati di Siena. Mercoledì 16 maggio, ore 16.15 , “Calvino fa la conchiglia. La costruzione di uno scrittore” a cura di Domenico Scarpa (Centro studi Primo Levi, Torino), presentazione di Niccolò Scaffai al Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Palazzo San Niccolò, via Roma 56. Mercoledì 24 maggio, ore 17 , “Calvino e il canone del Novecento” a cura di Massimiliano Tortora (Università di Roma “La Sapienza”), presentazione di Riccardo Castellana, Accademia degli Intronati, via di Città, 75. Mercoledì 31 maggio, ore 17, “Aspetti antropologici nell’opera di Calvino” a cura di Mario Barenghi (Università di Milano “Bicocca”), presentazione di Riccardo Castellana, Aula Magna storica del Rettorato, Università di Siena, Banchi di Sotto, 55.