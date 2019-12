L’agenda di Siena News – Torna la magia del Natale: eventi e iniziative in tutta la provincia

Sabato 7 dicembre

Arriva il mercato nel Campo

Partirà domani il ‘mercato nel Campo’, un appuntamento ormai consolidato nel tempo. il mercato nel Campo riprende l’antica tradizione dei mercanti che commerciavano a Siena in Piazza del Campo nel quattordicesimo secolo. Oltre 160 bancarelle, dai prodotti alimentari, fino alla vendita di abbigliamenti e tessuti tutti disposti nella piazza senese secondo le indicazioni date dagli enti comunali nel XIV secolo al tempo della repubblica senese. Non mancheranno anche i cooking show, nello stand specificatamente predisposto.

Monteriggioni: domani l’apertura degli eventi natalizi

L’accensione dell’albero di Natale in Piazza Roma, nel cuore del Castello di Monteriggioni, darà il via domani al cartellone di eventi natalizi “Monteriggioni sotto l’albero”. L’appuntamento è in programma alle 17, organizzato dall’Associazione Amici del Castello di Monteriggioni e accompagnato dal Coro della Cappella Universitaria di Siena. Domenica 8 dicembre l’atmosfera delle feste continuerà con “Natale ad Abbadia Isola”, che animerà il Complesso monumentale dalle 16.30 alle 19.30 con laboratori creativi e uno spettacolo teatrale per bambini prima di lasciare spazio, alle 21.30, alla lettura teatralizzata “Le origini del Natale”. L’iniziativa rappresenta il terzo appuntamento della rassegna “In Chiostro” e coinvolgerà il pubblico in un dialogo tra un monaco di Abbadia Isola e un cavaliere agnostico raccontato dalle voci narranti di Matteo Marsan e Davide Lettieri, accompagnato dalle musiche di Giacomo Rossi.

Ultimo appuntamento con Experia

Profezia, medianità e spiritualismo, sono questi temi che si tratteranno nell’ultimo incontro di Experia, evento organizzato dall’associazione archeofisica di Siena dedicate all’uomo e alla conoscenza.Appuntamento alle ore 18.00, nella sede dell’associazione in via Banchi di Sopra 72.

Per informazioni contattare il seguente numero telefonico: 366 1897344cs 07

“Senesi + sicuri. Conoscere i rischi per conviverci e proteggersi”

Un convegno, aperto alla cittadinanza, organizzato da Vab Toscana (Vigilanza Antincendi Boschivi odv), che è presente a Siena con la sede operativa periferica di Vab Siena, insieme a Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscano). Un incontro per imparare ad adottare in maniera indipendente tutte le strategie di sicurezza per riuscire ad affrontare i rischi ed i pericoli ambientali. L’incontro inizierà alle 9.30 e si concluderà alle 12.30, e si svolgerà al complesso universitario in via Mattioli nell’aula Cardini.

A San Quirico d’Orcia si parla dell’olio extra vergine

Dal trekking dell’olio alle degustazione tecniche per imparare a conoscere i sapori dell’extra vergine. Una tavola rotonda dove si parlerà dell’olio a tutto tondo, patrimonio economico e sociale, icona del paesaggio. Inizierà alle 17 l’evento dove potrete conoscere il gusto ed il sapore dell’olio oltre agli aspetti economici.

Sul sito https://lafestadellolio.com il programma completo della Festa

dell’Olio 2019

Domenica 8 dicembre

Natale in piazza a Gaiole in Chianti

Il Comune di Gaiole in Chianti apre ufficialmente i festeggiamenti per il Natale, a partire dalle 15, in piazza Ricasoli, con l’evento “Natale in piazza, aspettano Babbo Natale” organizzato dalla pro loco con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

Rapolano si prepara ad accogliere le feste con la Fiera di Natale e la prima mostra permanente di presepi

Rapolano Terme e Serre di Rapolano sono pronte a calarsi nell’atmosfera natalizia con il cartellone di appuntamenti promossi da amministrazione comunale e associazioni del territorio. Il primo evento sarà la tradizionale Fiera di Natale, in programma dalle 8 fino a mezzanotte, accompagnata dall’apertura della mostra permanente di presepi, alla sua prima edizione, che rimarrà allestita fino al 6 gennaio. Domenica 8 dicembre, inoltre, prenderanno il via le visite guidate “Scoprendo Rapolano” dedicate alla scoperta del centro storico rapolanese accompagnati dai sapori tipici del territorio e organizzate nel periodo delle feste da Vivi Rapolano, associazione che riunisce le strutture ricettive locali.

Torna la magia del Natale nelle strade di Monteroni d’Arbia

Monteroni d’Arbia si veste dei colori delle festività per il Natale 2019. In queste ore è stata riaperta la pista del ghiaccio in piazza della Resistenza che resterà aperta a grandi e piccini fino al 12 gennaio. Ma la pista è soltanto una delle tante attività del cartellone unico di eventi natalizi pensato e coordinato dal Comune di Monteroni assieme alle associazioni ed agli operatori del territorio, che accompagnerà i cittadini fino al 6 gennaio nel capoluogo e nelle frazioni.