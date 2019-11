L’agenda di Siena News – Tartufo bianco, ultimo weekend della mostra mercato a San Giovanni d’Asso

Sabato 16 novembre

Nuovo splendore per la “Madonna col bambino e santi” di Benozzo Gozzoli, presentazione del restauro

Nuova vita per un capolavoro di Benozzo Gozzoli risalente al quindicesimo secolo. Sabato 16 novembre a San Gimignano sarà presentato l’intervento di restauro della pala raffigurante “Madonna col Bambino e i santi Giovanni Battista, Maria Maddalena, Agostino e Marta” (alle 10.30 sala del consiglio in Palazzo comunale). L’intervento degli strati pittorici del dipinto è stato realizzato con la tecnica del “sottovuoto localizzato”.

A Siena si parla di centri di forza e tecniche ascetiche nel ciclo di incontri “Experia”

Nuovo appuntamento a Siena con “Experia. La via antica e la nuova scienza per conoscere se stessi” il ciclo di incontri ad ingresso libero organizzato dall’Associazione Archeosofica, che fino al prossimo dicembre, ogni sabato alle 18, avrà luogo nella sede di via Banchi di Sopra, 72.

“Sapori di Cinta Senese in Val di Merse”

Si apre la quinta edizione di “Sapori di Cinta in Val di Merse”, prima sagra in Toscana della cinta senese DOP, che si svolge a Sovicille. Due giorni di iniziative e di appuntamenti gastronomici tutti ospitati dal Circolo Arci di via delle Fonti. Alle 17.45, si terrà il dibattito sul tema “Cinta e dintorni” a cui parteciperanno Florio Faccendi, Giuseppe Gugliotti, Emilio Giuggioli, Daniele Baruffaldi, Paolo Montemerani, Giovanni Pacini, Raffaele Ascheri, Marco Bianciardi e Nicola Zanda. Quindi alle 20 cena a base di prodotti di Cinta Senese (costo 25 euro) ed a seguire, dalle 22.30 in poi, serata danzante.

Tartufo Bianco delle Crete, ultimo weekend della mostra

Ultimo week end con la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi a San Giovanni d’Asso caratterizzato, come da tradizione, dall’assegnazione del premio internazionale “Un Tartufo per la Pace”. La cerimonia si svolge il pomeriggio di domenica 17 novembre, alle 17,30 nella sala del Camino. Sabato 16 novembre, alle 17, nella sala del camino del castello di San Giovanni d’Asso, sarà assegnato il premio “Il Tartufo della Solidarietà” che va al gruppo musicale ed artistico internazionale “Gen Rosso”.

Domenica 17 novembre

“Sapori di Cinta Senese in Val di Merse”

Alle 10 con il mercatino della Val di Merse: enogastronomia, prodotti tipici

e artigianato. Alle 10.30 in programma una dimostrazione pratica di come si trasforma la cinta e

alle 12 consegna dei riconoscimenti del premio nazionale “Pepe & Sale” dedicato ai salumi di

eccellenza. Alle 12.30 pranzo a base di prodotti di cinta e alle 16.30 il “Gioco della ruota” con in

premio prodotti di Cinta. Inoltre degustazioni di dolci, olio, vino novello e bruciata con castagne.

Il Radicondoli Christmas Market sarà il nostro “Unconventional Christmas”

A fare da cornice a questo evento unico sarà il magico borgo di Radicondoli: la sua bellezza ricercata vi farà vivere in una dimensione fuori dal tempo e la sera al calare delle luci vi sembrerà di essere immersi in un’atmosfera magica e sarete pervasi da un senso di benessere. Dalle 10 alle 20 tanti eventi per grandi e piccini