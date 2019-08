L’agenda di Siena News – Sospensioni sonore per il Festival di Santa Fiora

Sospensioni sonore per il festival di Santa Fiora

Il 6 Agosto in Piazza Garibaldi il meraviglioso spettacolo Sospensioni Sonore, prodotto da ResExtensa, realtà di danza e teatro nata in Puglia e sviluppatasi nel mondo per la sua capacità di creare poesie visive e sonore tra nuovo circo, danza contemporanea e tradizioni spettacolari religiose e pagane del mondo mediterraneo.

Estate…all’Isola – nuovo appuntamento

Martedì 6 agosto, dalle ore 21,15 nei giardini pubblici in via della Mercanzia 76 a Isola d’Arbia. Nell’ambito del progetto ESTATE ALL’ISOLA appuntamento stasera a Isola d’Arbia con “Musicando, recitando e..” , spettacolo di musica etnica a cura dell’Associazione Studenti Camerunensi. Ingresso libero. L’evento si ripeterà anche nelle serate del 6, 20, 27 agosto. Per informazioni:[email protected] – www.comune.siena.it – www.sienacomunica.it

Due palchi per 34 band: ecco la grande jam session degli allievi e docenti di Siena Jazz

Due palchi per 34 formazioni jazz: con un’attesa maratona musicale domani martedì 6 e mercoledì 7 agosto, nei giardini degli Orti dei Tolomei nella Contrada della Tartuca si chiude la 49ma edizione dei seminari internazionali estivi di Siena Jazz che per due settimane hanno fatto di Siena la capitale del jazz offrendo ben 15 giorni di concerti, durante i quali si sono esibiti 100 gruppi musicali. . Appuntamento alle 21, l’ingresso è gratuto

Serate Musicali all’Anfiteatro – Nel parco in-cantato

Martedì 6 agosto 2019 alle 19 con Echi di appassionata bellezza nel Parco Sculture del Chianti. Sul palcoscenico dell’anfiteatro Anna Ugolini ed Alessandro Pegoraro che, da alcuni anni, hanno dato vita ad un sodalizio artistico con concerti lirici tradizionali, in Italia e all’estero- Solo concerto: euro 10 adulti – euro 7,50 ragazzi fino ai 16 anni Parco + Concerto: euro 15 adulti – euro 10 ragazzi fino ai 16 anni