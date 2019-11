L’agenda di Siena News – Città dell’olio festeggia i suoi 25 anni al Santa Maria della Scala

Siena apre le porte alla Città dell’olio

Partirà domani la tre giorni dedicata all’olio evo al Santa Maria della Scala. Tre giorni dedicati all’olio evo con focus sulle tematiche più strategiche per il settore ed una serie di iniziative completeranno i festeggiamenti del prestigioso traguardo dell’Associazione. Un evento nato per parlare dell’olio e tutto il suo mondo a 360 gradi, grazie anche alla collaborazione di moltissimi esperti del settore, tramite moltissimi workshop, sarà possibile conoscere il mondo oleario che da sempre caratterizza il nostro territorio.

Kobane Calling on stage apre la stagione dei Rozzi

Si apre la stagione teatrale dei Rozzi, alle 21 uno spettacolo ‘on stage’ ripreso dal fumetto di Zerocalcare. Uno spettacolo che racconta le brutalità che il popolo siriano, ormai da troppo tempo è costretto a subire a causa di una guerra che nessuno ha voluto.

L’acquisto dei biglietti può essere effettuato online sul sito dei Teatri di Siena all’indirizzo: http://www.b-ticket.com/b-ticket/sienateatri/; telefonicamente chiamando l’Ufficio Prenotazione del Comune di Siena tel. 0577 292615/14 (dal lunedì al venerdì con orario 9.30-12.30), oppure alla biglietteria dei Rinnovati: martedì e giovedì dalle ore 11 alle 14, mercoledì dalle 15 alle 18 (esclusi i festivi). Per tutte le info: www.teatridisiena.it

Alla Biblioteca Comunale degli Intronati si presentano i Romanov

Si terrà alle 17.30, la presentazione del libro dal titolo ‘I Romanov. Storia di una dinastia tra luci ed ombre’ della scrittrice Raffaella Ranise. Un racconto travolgente che narra della famosissima dinastia, una famiglia che ha visto passare zar e zarine, rendendo brillante il regno russo. Ingrasso libero fino ad esaurimento posti.

Terzo appuntamento di Pop!-ulismi alle stanze della memoria

Inizierà alle 17 alle stanze della memoria a Siena, il terzo appuntamento di Pop!-ulismi, una serie di incontro volti a far comprendere, l’evoluzione ed i cambiamenti che si sono evoluti nelle democrazie liberali. Grazie alla partecipazioni di molti studiosi, come professori di storia, filosofia o sociologia, sarà possibile riscoprire la storia e l’evoluzione della nostra nazione.

Info e prenotazioni: 0577 892038 – [email protected]

Le terme dell’Antica Querciolaia si accendono di colori

Una serata all’insegna dei colori quella di domani alle terme dell’Antica Querciolaia, dove alle 18 verrà inaugurata la mostra artistica dal titolo “In color we trust” del writer Francesco Forconi in arte ‘Skim’. L’esposizione durerà fino al 7 dicembre.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0577 724091, visitare il sito www.termeaq.it oppure la pagina Facebook “Terme Antica Querciolaia” e il Profilo Twitter @termeaq.

Si parla dei Medici alla Coop delle Grondaie

Nella Sala soci delle Coop delle Grondaie alle 17.30 il professor Alberto Cornice terrà un incontro sui Granduchi di Toscana che hanno lasciato qualche traccia in Via Pantaneto, a Siena.L’incontro in Sala Soci sarà una occasione per scoprire particolari inediti della storia di Siena e per valorizzare angoli importanti del territorio, che talvolta gli stessi senesi non conoscono. Grazie al racconto di Alberto Cornice, sarà possibile calarsi nei secoli passati, rivivere le vicende che hanno segnato la città attraverso le opere artistiche ancora oggi visibili.Info: https://informatorecoopfi.it/socialita/siena/