L’agenda di Siena News – Serata ‘stellata’ a San Casciano dei Bagni: Carlo Cracco ospite a “La Terrazza”

Carlo Cracco a San Casciano dei Bagni

La Terrazza” è il cartellone di incontri che torna a sorprendere, per il terzo anno consecutivo, grazie al livello dei personaggi presenti nel borgo di San Casciano Bagni, in provincia di Siena. Più che farne una passerella di volti noti, l’intento è di instaurare un dialogo con i cittadini. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Si comincia alle 18 con Carlo Cracco intervistato dalla giornalista Federica Damiani.Il primo ospite, Carlo Cracco, è uno chef stellato e una star del sistema mediatico, che non ha mai dimenticato le origini del suo successo: «Quando ero ragazzino neanche lo sapevo che esistessero le stelle dei ristoranti. Conoscevo quelle degli alberghi, ma al ristorante chi ci andava mai? A casa mia si mangiava molto meglio. Non c’era nessun locale in provincia che eguagliasse il baccalà alla Vicentina di mia madre».

Jazz & Wine in Montalcino: protagonista il sound del Roberto Gatto New Quartet

Jazz & Wine in Montalcino celebra il grande jazz italiano. Domani, sabato 13 luglio, nella fortezza medioevale del bellissimo borgo senese, con un concerto trascinante prosegue la rassegna che nasce dalla collaborazione tra l’azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma ed il Comune di Montalcino.Sul prestigioso palcoscenico del festival saliranno il batterista ROBERTO GATTO ed il suo New Quartet

Cena dell’Ocio a Montisi

Nello splendido scenario del borgo medioevale le lunghe tavole abbellite dallo sventolar delle bandiere accompagneranno gli ospiti in una serata unica. Menu’ tutto a base di ocio (il famoso collo ripieno, ll lesso , il ragu e l’arrosto…) cucinato dalle donne di Montisi , che rievoca il tradizionale pasto della “TREBBIATURA” che ormai da piu’ di trent’anni Montisi ripresenta ai tanti o.

Ad Arbia si chiude il Settimangio

L’estate fa rima con buon cibo, musica e divertimento per grandi e piccini ad Arbia Scalo . Fino a sabato 13 luglio nell’area verde di viale Toscana l’appuntamento imperdibile è conSettimangio. Gran finale con i medley travolgenti degli Argonauti, cover band da un decennio sui palchi di tutta Italia. Ogni sera, inoltre, nello stand di Pontilandia i laboratori creativi per bambini.