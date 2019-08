L’agenda di Siena News – Santa Fiora in musica con Luca Benucci e Sara Otello

Il Festival di Santa Fiora propone un inusuale duo con Luca Benucci e Sara Otello

Eseguiranno brani come l’Ave Maria di Giulio Caccini, l’Adagio di Benedetto Marcello e il Notturno di Johann Strauss e arie d’opera come Nessun dorma e E lucevan le stelle di Giacomo Puccini oltre all’Intemezzo dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, un repertorio concepito appositamente per il contesto dove si terrà il concerto, la Pieve delle SS Flora e Lucilla, alle 21.15.

I giorno di Ghino: Il festival che anima Radicofani e Contignano



Il programma entra nel vivo con una passeggiata lungo di antichi percorsi legati alla Francigena (alle 9, partenza da Porta Romana). Nel pomeriggio (alle 17, sala consiliare) la presentazione sul libro “Camminare in Toscana” di Barbara Gizzi, con storie e identità in sei percorsi. Più tardi (alle 21, teatro comunale Costantini) il concerto del Mühlfeld Quartet. È un ensemblenato dalla voglia di quattro clarinettisti campani di mettere insieme le proprie aspirazioni per affrontare qualsiasi tipo di musica e raggiungere ogni tipo di pubblico. Massimo Buonocore, Antonio Di Costanzo, Fabrizio Fornataro, Francesco Abate.

A Chianciano Terme la musica del trio Pocci, Canelli e Pirozzi

Riprende la rassegna di eventi estivi “Chianciano Terme da Vivere”, dopo la grande serata rappresentata dall’arrivo del Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club in collaborazione con la Festa della Musica di Chianciano Terme. Il prossimo appuntamento è previsto per le 21.30 nel centro storico della cittadina termale, per una serata a ingresso libero all’insegna della musica con il trio composto da Fabrizio Pocci, Jole Canelli e Luca Pirozzi. In tale occasione il centro storico si animerà con allestimenti a tema, musica e aperitivi organizzati dagli esercenti.