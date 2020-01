L’agenda di Siena News – San Galgano protagonista del film Parsifal 

“Questione di chimica”, si parlerà di Tavola periodica e di Primo Levi nel prossimo appuntamento con il ciclo di incontri “Studium”

“Questione di chimica”. È il titolo dell’iniziativa che si svolgerà alle 17 all’Università di Siena, nell’aula magna storica del Rettorato. L’evento viene proposto nell’ambito di “Studium”, il ciclo d’incontri a carattere divulgativo pensati per raccontare le linee di ricerca dell’Ateneo. Scienza e letteratura s’incontreranno nella discussione a 150 anni dalla creazione della Tavola periodica degli elementi e a 100 anni dalla nascita di Primo Levi, chimico di professione e autore di libri che hanno testimoniato l’orrore dei campi di concentramento, come “Se questo è un uomo” e “La tregua”.

San Galgano protagonista del film Parsifal

Dall’abbazia di San Galgano ad un vecchio bordello riprodotto a cinecittà, queste solo le location designate per il film ‘Parsifal’. Gabriele Muccino, dirige un film tutto nel senese con le bellezze dell’abbazia insieme ad un cast d’eccellenza, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria e per la prima volta come attrice, la cantante Emma Marrone. Il film andrà in onda su Rai Movie alle 23.

“Se Questo è un Uomo” al Teatro Mascagni

Che non ci colga più il “sonno della ragione”: questo l’imperativo categorico proposto da Livia Castellana nella sua interpretazione di “Se Questo è un Uomo” di Primo Levi, in scena al Teatro Mascagni di Chiusi venerdì 31 gennaio alle 21.15. Nella settimana del Giorno della Memoria la Fondazione Orizzonti d’Arte dedica un evento, nel teatro in Via Garibaldi 30, alla necessità del ricordo di ciò che è stato, per evitare che accada di nuovo. Un evento che sarà rilevante anche per la memoria della comunità della Città di Chiusi: durante la serata verranno ricordate due importanti personalità nella storia della città etrusca, Pietro Tiradritti e Ada Galli Spadea. Per informazioni sull’attività della Fondazione Orizzonti d’Arte è possibile chiamare al numero 345 9345475 o scrivere al l’indirizzo mail [email protected] com. I biglietti degli spettacoli sono disponibili anche online su circuito ciaotickets.com

Arriva Il diario di una casalinga disperata a Sinalunga

Arriva al Ciro Pinsuti di Sinalunga uno spettacolo intenso e incisivo che sa far ridere ma anche riflettere, portando in scena un autentico ritratto in cui si sono riconosciute milioni di donne in tutto il mondo. Diario di una casalinga disperata è in scena giovedì 30 gennaio, alle 21, in scena gli ottimi Carla Ferraro e Mauro Santopietro diretti da Ferdinando Ceriani. E prima dello spettacolo, dalle 18.15 alle 19.45, si svolgerà il primo incontro del ciclo Lo spettatore consapevole (ingresso gratuito, [email protected]). Il direttore artistico del teatro, Gherardo Vitali Rosati, accompagnerà i partecipanti in un percorso volto a conoscere i diversi elementi che compongono uno spettacolo, imparando a meglio conoscere anche i propri gusti. I biglietti per lo spettacolo – da 6 a 12 euro – sono disponibili nel circuito Ticketone (alla Coop di Sinalunga, alla Letric travel di Torrita di Siena, on line su www.ticketone.it) oppure al botteghino la sera dello spettacolo dalle 19.

Simonetta Teucci e il libro “Vincasi o per fortuna o per ingegno. Il gioco d’azzardo nella letteratura”

Appuntamento con Simonetta Teucci e il suo libro ” Vincasi o per fortuna o per ingegno. Il gioco d’azzardo nella letteratura”.Alle 17.30 nella Sala Storica della Biblioteca degli Intronati di Siena. Introduce Raffaele Ascheri. Dialogheranno con l’Autrice, Daniela Brogi e Natascia Tonelli

Giani mercoledì a Colle per presentare “Il Pegaso e il Leone” di Bezzini

Eugenio Giani a Colle di Val d’Elsa mercoledì 29 gennaio per presentare il libro di Simone Bezzini. L’appuntamento è per mercoledì 29 gennaio, alle 21.15, al Ridotto del teatro del Popolo, in piazza dell’unità dei Popoli 2. Continua così il viaggio de “Il Pegaso e il Leone”, dopo il successo della prima presentazione a Siena. Oltre al presidente del consiglio regionale e candidato del centrosinistra al voto in primavera, nonché autore della postfazione, la serata vedrà anche gli interventi di Silvio Franceschelli, presidente della Provincia di Siena, e Alessandro Donati, sindaco di Colle. Presenterà il giornalista Filippo Tecce.