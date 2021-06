L’agenda di Siena News – San Casciano dei Bagni: “Jeshua” il Cristo Misericordioso di Attilio Cartone

San Casciano dei Bagni: “Jeshua” il Cristo Misericordioso di Attilio Cartone

A San Casciano dei Bagni sarà esposta nella Chiesa della Collegiata di San Leonardo, da domenica 13 giugno 2021 per due settimane, “Jeshua” il Cristo Misericordioso realizzato dal fabbro-artista toscano Attilio Cartone. All’inaugurazione, prevista alle ore 11.00 sarà presente il Vescovo di Montepulciano, Chiusi e Pienza, Stefano Manetti. L’opera, dopo la celebrazione, resterà esposta a San Casciano dei Bagni per due settimane all’interno della Collegiata di San Leonardo, collocata proprio sotto la pala quattrocentesca dipinta Pietro di Francesco Orioli (Siena, 1458 – Siena, 1496) e sarà visitabile ogni giorno secondo il consueto orario di apertura della chiesa.

Sabato libri in omaggio ai cittadini più piccoli ‘Nati Per Leggere’

Sabato 12 giugno sarà per Montepulciano, nell’ambito del progetto ‘Nati Per Leggere’, saranno consegnati ai bambini i cofanetti omaggio contenenti libri adatti alla più tenera età. Saranno anche letti alcuni brani, a cura del personale della Biblioteca comunale, ma soprattutto sarà un’occasione di incontro in cui la cultura si fonderà con la formazione. Al lago di Montepulciano, Riserva naturale regionale, dalle 17:30, avrà inizio un vero e proprio incontro con la lettura. Ancora grazie alla collaborazione della biblioteca, tutti i bambini, anche quelli più grandi, potranno ascoltare passaggi letterari più lunghi, volando con la fantasia sopra lo specchio d’acqua, sui canneti e sulla natura che lo circondano. All’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, collaborano anche il circolo Legambiente e l’Associazione Tre Berte – Amici del Lago di Montepulciano. Per informazioni, chiamare i numeri 0578-716876 o il 339-2915274. Nell’allestimento saranno rispettate le normative sanitarie anti-contagio.

Giornata di celebrazioni dantesche a Monteriggioni.

Sabato 12 Giugno, l’amministrazione comunale ha organizzato un grande appuntamento, in collaborazione con la regione Toscana, la società Monteriggioni Ad 1213 e l’associazione culturale ‘La Scintilla’, che coinvolgerà il più affermato divulgatore italiano di Storia: Alessandro Barbero. Alle ore 16:30, al castello, in piazza Roma, si terrà l’evento ‘Di Dante e di altre storie. Conversazione con Alessandro Barbero in occasione del 700nario della morte di Dante’. L’evento si terrà in osservanza della normativa anti-covid e la prenotazione per assistere seduti è obbligatoria.

Sabato 12 giugno apre la piscina comunale di Pianella

A Castelnuovo Berardenga è prevista per il 12 giugno l’apertura della piscina comunale. La struttura, gestita dal Comitato Uisp di Siena, manterrà invariate le tariffe rispetto agli scorsi anni grazie ai contributi erogati dall’amministrazione comunale alle associazioni del territorio e accoglierà i bagnanti di ogni età nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Corso di pasticceria a Siena a partire dal 28 giugno

Parte il corso organizzato dall’agenzia formativa Cescot di Siena, che si terrà presso l’aula cucina in S.S. 73 Levante, 10 (Località Due Ponti): l’obiettivo è quello coinvolgere tutti coloro che vogliono scoprire il mondo dei dolci, lievitati e non. Le lezioni saranno tutte pratiche: le mani degli allievi saranno costantemente “in pasta”. Il corso prevede 5 incontri da 5 ore ciascuno, che avranno inizio lunedì 28 giugno 2021 e continueranno fino alla fine di luglio. Per quanti fossero interessati, è possibile iscriversi e avere maggiori informazioni consultando sito o contattando l’ufficio formazione allo 0577-252234/63 o all’indirizzo [email protected].

Chiusi, Stefano Scaramelli e Rino Rappuoli per il libro “Chiudi la finestra”

Sarà il luminare dei vaccini Rino Rappuoli che del libro è autorevole firma della prefazione a presentare con l’autore Stefano Scaramelli il libro “Chiudi la finestra”, Betti Editrice.Il secondo libro del Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana sarà presentato in anteprima al pubblico, nel rispetto delle norme anti-contagio, sabato 12 giugno, alle ore 18, nel giardino dell’Hotel Il Pino di Chiusi, davanti all’uscita del casello autostradale A1.L’incontro sarà l’occasione per affrontare anche i temi legati alla pandemia, ai vaccini e al farmaco toscano anti-Covid a base di anticorpi monoclonali, come cura per sconfiggere il virus creato proprio a Siena grazie a TLS e all’opera di Rino Rappuoli. Il dibattito sarà moderato da Pino Di Blasio, caposervizio de La Nazione Siena.

#PoliteamaONline presenta “Teatro elettronico”

Dopo l’inizio della stagione teatrale flessibile in presenza, la ripartenza del cinema e in attesa di cominciare con il Festival estivo Piazze d’Armi e di Città, il Teatro Politeama di Poggibonsi promuove un nuovo appuntamento della rassegna #PoliteamaONline, il palco virtuale aperto da dicembre 2020 che ha ospitato numerosi appuntamenti nei mesi passati. Lunedì 14 giugno, alle 21.00 su Facebook, “Teatro elettronico”, un esperimento originale, la musica elettronica che arriva a teatro e si fonde con la danza, proponendosi in uno scenario inedito. L’evento, che sarà in prima visione sulle pagine fb del teatro, del gruppo Morositas e di Tvedo Tv, è promosso da Fondazione Elsa e lo staff Morositas.Tutte le informazioni sulla stagione teatrale, sul Festival estivo Piazze d’Armi e di città (15 giugno- 10 luglio) sono sul sito www.politeama.info, sui profili FB e Instagram del teatro.

A Colle di Val d’Elsa c’è il Colle Cammina #2, L’anello di Montecuccheri

Il 12 giugno 2021 un itinerario ad anello attorno a Montecuccheri. L’itinerario si sviluppa inizialmente in pianura lungo la vecchia ferrovia (oggi ciclovia) che collega Colle a Poggibonsi. Attraversando l’Elsa in prossimità della Rocchetta (un casale fortificato che ingloba un’antica torre) comincerà la nostra salita verso l’isolata e molto bella campagna di Montecuccheri per poi tornare nel territorio di Colle Val d’Elsa e riprendere la vecchia ferrovia presso il bivio di Castiglioni Alto. Meeting point: ore 9.00 Parcheggio lungo Ciclovia Colle-Poggibonsi (ponte dell’Armi) Numero massimo di partecipanti: 20. Costo: 10 euro adulti – 5 euro minori di 16 anni – non adatto a bambini sotto i 10 anni.

Per informazioni: 3383068244 (telefono o whatsapp), [email protected] o [email protected] Raccomandato l’utilizzo di uno zaino comodo dove poter portare con sé: acqua, cappellino, occhiali da sole, crema solare, impermeabile, farmaci salvavita (se necessari), mascherina e gel disinfettante. Ovviamente anche l’abbigliamento e soprattutto le scarpe dovranno essere adatti all’attività, se non si hanno un paio di scarpe da trekking vanno benissimo anche un buon paio di scarpe da ginnastica. Trattandosi di attività all’aperto non c’è l’obbligo di indossare la mascherina durante la camminata a patto di mantenere una distanza di sicurezza tra i partecipanti.