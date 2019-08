L’agenda di Siena News – Radicofani si incontra per studiare il suo Statuto medioevale

Altraterra: festival di musica popolare ad Asciano

Tre serate musicali nel “salotto sotto le stelle” di Piazza del Grano, nel cuore del centro storico di Asciano tra concerti e gusto alla scoperta dei prodotti locali. Torna dal 9 all’11 agosto il festival di musica popolare delle Crete Senesi Altraterra, giunto alla nona edizione. Tutti i concerti inizieranno alle 21 e sono ad ingresso gratuito. Ad inaugurare il festival sarà lo scrittore e musicista italiano Marco Rovelli con antichi canti della tradizione popolare toscana.

Per i “Giorni di Ghino” un convegno sullo Statuto duecentesco di Radicofani

Nell’ambito del Festival “I giorni di Ghino” la sala consiliare del Comune (alle 17) ospita un convegno su una importante fonte di conoscenza del territorio: lo Statuto duecentesco di Radicofani. Si tratta di una pietra miliare della storia antica di Radicofani, frutto di un attento studio di Mario Marrocchi (appena pubblicato)

Rapolano: domani l’appuntamento con Calici di Stelle

Fervono i preparativi a Rapolano Terme per l’appuntamento con Calici di Stelle, in programma domani, venerdì 9 agosto, a partire dalle 21, L’evento prenderà il via da Piazza Matteotti, dove sarà possibile acquistare i ticket per le degustazioni e assaggiare vini bianchi e rosati e piatti con prodotti locali accompagnati dalla musica del gruppo Carbonara Blues. In Piazza dei Monaci, invece, lo stand delle degustazioni vedrà protagonisti tre spumanti, affiancati dalla musica del gruppo Alìpio Carvalho Neto, mentre in Piazza del Castellare ci saranno vini rossi e il gruppo Sorgente Musicale. Nei giardini pubblici in Piazza della Repubblica sarà possibile osservare pianeti e stelle guidati dal Gruppo Astrofili Amici di Rapolano, mentre il Centro culturale “La Piana”, in zona Monaci, ospiterà le proiezioni dell’Agenzia Aerospazio Tecnologie.

Cetona: laboratori per bambini pronti a calarsi nella Preistoria

Appuntamento a Cetona con i laboratori didattici per bambini da 5 a 12 anni nel Parco archeologico-naturalistico e Archeodromo di Belverde per calarsi nella Preistoria e imparare divertendosi. I laboratori si apriranno con un primo appuntamento dalle 10.30 alle 12.30 dedicato a “Dipingere con la terra”, per scoprire da vicino i colori delle terre, le impronte e la tecnica del grattage. Nel pomeriggio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, i piccoli partecipanti potranno conoscere le “Sculture del Paleolitico superiore” con la “Venere” di Dolni Věstonice e i bisonti di Tuc d’Aoudoubert.

A #FuoriFuoco11 “La terra dell’abbastanza”

Alle 21.15 sarà proiettato ad ingresso gratuito a a Vagliagli nei Giardini del centro storico e preceduto dalla proiezione dei cortometraggi dell’archivio di Visionaria e da un gustoso aperitivo offerto dalla Polisportiva di Vagliagli.