L’agenda di Siena News – Doppio appuntamento a teatro: da Piero Angela alla danza

La scienza al tempo delle fake news, Piero Angela al Teatro dei Rinnovati

Alle17.30 al teatro dei Rinnovati la giornalista di Rai tre Scienza Rossella Panarese intervisterà Angela sui temi della divulgazione scientifica, nell’incontro dal titolo “Raccontare la scienza nell’era delle fake news: Piero Angela ne parla con Rossella Panarese”, organizzato dal dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive. Lo stesso dipartimento dell’Ateneo ha proposto di conferire al giornalista la laurea honoris causa in Scienze della comunicazione, per i suoi meriti nell’ambito della divulgazione scientifica. Per partecipare all’incontro di venerdì al Teatro dei Rinnovati è necessaria la prenotazione su Eventbrite.

Il festival Connessioni a ViviFortezza

Una riflessione sui linguaggi che vedrà confrontarsi docenti, giornalisti ed esperti di comunicazione. E’ questo il tema del prossimo appuntamento con “Connessioni” il format di incontri promosso dall’associazione degli Alumni dell’Università di Siena nell’ambito delle attività connesse al Graduationa Day e inserito nel cartellone del Festival Siena Città Aperta ai Giovani. L’appuntamento è alla Fortezza Medicea dalle 21.15 e avrà come titolo “Comunicare oggi. Linguaggi, strumenti e forme di espressione”. Nel main stage spazio ai ritmi incalzanti e le melodie sinuose del Canzoniere Grecanico Salentino . I biglietti per i concerti del Canzoniere Grecanico Salentino sono disponibili in prevendita su Ticket One (www.ticketone.it) e sarà possibile acquistarli anche in Fortezza il giorno del concerto (prezzo 12 euro).

Parole e musica, omaggio a Manuel de Sica

Apre i battenti, con una prima grande serata all’ Accademia Musicale Chigiana, la 23 edizione del Terra di Siena International Film Festival, che prepara una serie di appuntamenti culturali “Aspettando il festival “ a fine settembre, quando dal 24 al 29 settembre si svolgerà la rassegna cinematografica con la competizione di lungometraggi, corti e documentari, che si contenderanno il “ Sanese d’oro”.Il primo appuntamento si terrà alle 21,15 con il Recital “Parole&Musica “ Omaggio a Manuel De Sica.

Una città per la danza al Teatro dei Rozzi

Al Teatro dei Rozzi alle 20.45 si terrà la XXIII edizione della Manifestazione “Una città per la Danza, Una città per i Bambini” realizzata dal Nuovo Centro Studio Danza, diretto dalla Professoressa Anastasia Sardo, e condotta dal notissimo Maurizio Bianchini.

Siena Art Institute , nuovo appuntamento

Dodici eventi tra musica, teatro e poesia italiana e internazionale animeranno per quattro giorni il centro storico della città toscana: si tratta di POLICROMIA: POETRY&CO, il festival di musica e poesia internazionale del Siena Art Institute giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Dalle 11 alle 13 : Letture: Damiano Abeni, Moira Egan e Caoilinn Hughes . L’evento sarà alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Piano nobile, Via Banchi di Sotto 34.