L’agenda di Siena News – Nuovo weekend con il Settembre Rapolanese

A Rapolano Terme nuovo weekend con Settembre Rapolanese

Il fine settimana di eventi si aprirà venerdì 30 agosto con la gara podistica “5 torri in notturna”, in programma a partire dalle ore 20.30, da Piazza Matteotti lungo le vie del paese. La serata proseguirà in compagnia del ritmo dell’Orchestra Novelli che farà ballare tutti in Piazza Giannetti. La 55esima edizione del Settembre Rapolanese è promossa con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme. Per tutta la durata del SettembreRapolanese sarà presente il parco divertimenti. Per informazioni e prenotazioni, è possibile telefonare al numero 0577-724002.

Monteaperti passato e presente: nuovo weekend di festa

Ricco fine settimana di appuntamenti a Casetta in occasione dell’edizione 2019 di ‘Monteaperti passato e presente’. La festa che celebrala storica battaglia combattuta il 4 settembre 1260 tra guelfi e ghibellini torna ad animare la frazione castelnuovina da domani, venerdì 30 agosto. Il lungo weekend di festa si aprirà domani con il torneo di Burraco, seguito dalla tradizionale Cena del Locio. Il programma completo della festa ‘Monteaperti passato e presente’ è disponibile sul sito www.monteapertipassatoepresente.it. Per ulteriori informazioni e per prenotare le cene a tema, è possibile chiamare i numeri 0577-364990 o 366-4583411 entro il giorno precedente, mentre per i tavoli in pista è possibile contattare il numero 338-4133627. Per maggiori informazioni, inoltre, è disponibile anche l’indirizzo mail [email protected].

Finale Brani in lingua straniera / Una Voce per l’Europa 2019

A Chianciano Terme andrà in scena la seconda serata delle Finali di “A Voice for Europe/Una Voce per l’Europa: Italia”, il prestigioso concorso canoro internazionale che quest’anno celebra i suoi 51 anni di vita.Sul palco di Piazza Italia a partire dalle ore 17 saliranno i migliori talenti del canto selezionati per la categoria “Brani in lingua straniera”.16 concorrenti si sfideranno “a colpi di note” in una gara ad eliminazione diretta. A giudicare le esibizioni ci sarà Marco Carbone, regista televisivo e cinematografico, collaboratore di RTL per Hits Estate.Al termine della serata, che sarà presentata da Camilla Mancini, verranno premiati i primi tre classificati. I primi 4 saranno inoltre promossi di diritto ala Finalissima che si terrà sullo stesso palco sabato 31 agosto. L’ingresso allo spettacolo è gratuito.