L’agenda di Siena News – Notte europea dei musei, gli appuntamenti a Siena e provincia

Notte europea dei musei, gli appuntamenti a palazzo Corboli

Sabato 13 lle 21 Notte europea dei musei – Musei aperti in notturna. Celebriamo insieme i 20 anni della Sezione Archeologica del Museo! Domenica 14 alle 16 Amico museo: che stagioni ! Primavera. Attività didattica per bambini e ragazzi dedicata alla sostenibilità. Per info & prenotazioni: 0577714450 | [email protected]

La Notte dei Musei alla scoperta di Santa Maria della Scala e Pinacoteca

Torna l’appuntamento imperdibile per gli appassionati di arte e non solo: sabato 13 maggio per la Notte Europea dei Musei sarà infatti possibile ammirare le collezioni del Santa Maria della Scala e della Pinacoteca Nazionale di Siena in orario notturno. L’evento, nato nel 2005 dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese, rappresenta un’occasione per una serata diversa e inusuale in compagnia dei tesori custoditi all’interno dei musei. L’orario di apertura straordinaria del complesso museale Santa Maria della Scala sarà dalle 21 fino alle 24 con ingresso gratuito: sarà possibile visitare gli spazi museali compreso il Museo Archeologico Nazionale e saranno aperte le mostre: “Aldo Mondino. START. Un incessante inizio” a cura di Vittoria Coen, “DOPPIO SENSO2. Italo Calvino. Bibliografia ragionata d’artista” a cura di Elisabetta Olobardi, Antonella Pieraccini, Beatrice Pulcinelli, Simonetta Zanuccoli e “Il profumo delle Fiabe – Rosaspina” a cura di Michelina Eremita. La Pinacoteca Nazionale resterà aperta dalle 21 alle 23 con il costo simbolico di 1 euro ed il personale a disposizione dei visitatori per spiegare le opere esposte.

Passato e futuro dentro le mura a Serre di Rapolano con Serremaggio

A Serre di Rapolano si rinnova l’appuntamento con Serremaggio. L’edizione 2023 è in programma da martedì 16 a domenica 21 maggio con un ricco cartellone di eventi per tutte le età fra musica, animazione, cultura, riscoperta del territorio e l’immancabile “Festa di Ciambragina” con corteo e rievocazione storica dedicati alla moglie di Giovanni de’ Rossi, facoltoso mercante senese della seconda metà del ‘300, originaria di Cambrai e padrona del cassero a Serre di Rapolano fino agli inizi del 400. . Per informazioni, è possibile contattare il numero 3711753479, scrivere all’indirizzo mail [email protected] e seguire la pagina Facebook Serremaggio.

A Siena l’arte interattiva di Giuseppe Ciani

Arte che diventa gioco, coinvolgimento, presenza attiva. Sabato 13 maggio alle ore 17.00 alla galleria Beaux Arts di Siena (via Cecco Angiolieri, 13 – ingresso libero) si inaugura un’insolita mostra di Giuseppe Ciani. Il vernissage previsto per le 17 di sabato 13 maggio sarà impreziosito dagli interventi di Duccio Balestracci e Mauro Civai. La mostra resterà aperta fino al 27 maggio.

Torrita di Siena diventa “Il Borgo dei Libri”

Autori, collezionisti, librai antiquari e appassionati lettori sono in arrivo a Torrita di Siena per Il Borgo dei Libri, la cui nona edizione si svolge tra le mura del centro storico sabato 13 e domenica 14 maggio. L’evento è stato presentato questa mattina presso la sede del Consiglio della Regione Toscana. Il programma, come spiegato da Petra Bardelli, delegata per la Proloco torritese, prevede due giorni fitti di iniziative attorno alla mostra mercato di libri che quest’anno accoglie nel centro storico più di venti espositori. Sabato mattina, dopo l’inaugurazione dell’evento alle 9.30, il cantastorie Michele Neri legge brani ispirati a Le fiabe italiane di Italo Calvino e al personaggio di Bradamante in Ariosto e Calvino. Alle 11 I Culturativi propongono un incontro con l’autore Fabio Mundadori sul giallo attraverso le opere di Paola Iannelli, Luca Occhi, Mauro Valentini, Letizia Vicidomini. Nel pomeriggio, alle 15.30 le consigliere regionali Cristina Giachi ed Elena Rosignoli discutono della legge regionale presentata al Parlamento sulla lettura libera nelle classi scolastiche. In programma poi alle 16.30 e alle 18 le letture per bambini proposte dalla libreria Piccoli Cipressi e dagli asili nido di Torrita, alle 18.30 la presentazione del romanzo “Il Viaggiatore” di Roberto Fagnani (edito da Corpo&Mente Libro) e alle 19.30 il concerto di Cecilia and the others, formazione composta dalla cantante Cecilia Brunori, Luca Bernetti (basso), Marco La Torraca (tastiere), Andrea Di Cintio (batteria). Domenica 14, alle ore 10, oltre ad avere inizio la mostra mercato, c’è la presentazione del testo “Attraverso il cancello e ritorno. Le avventure di Annina” di Sabina Marianelli, illustrato da Alessandra Marianelli (Federighi Editori); alle 10.30 e poi anche alle 15.30 il laboratorio di fumetto e animazione con Mario Fusi. Le volontarie della biblioteca Soffiasogni di Torrita di Siena eseguono delle letture per bambini alle 11.30 e allo stesso orario l’autrice Silvia Cassioli presenta il suo libro “Il Capro” (Il Saggiatore), con Claudio Mellone; nel pomeriggio tornano alle 16.30 le letture con la libreria Piccoli Cipressi mentre alle 17.30 il Teatro degli Oscuri ospita lo spettacolo &Shakespeare realizzato dalla Compagnia Teatro Giovani Torrita e la sua sezione didattica SpazioMusical. Durante i due giorni dell’evento, nel centro storico sono esposti gli elaborati realizzati dagli alunni delle scuole torritesi nell’ambito di progetti legati ai libri e alla lettura. Sabato pomeriggio si procede anche alla premiazione dei vincitori dei concorsi indetti in occasione de Il Borgo dei Libri. Si tratta del Concorso Clanis, organizzato dal Comune di Torrita di Siena e promosso nelle scuole della Valdichiana Senese e Aretina su testi redatti in dialetto chianino, e il IX Concorso letterario nazionale per ragazzi curato dall’Accademia degli Oscuri.

Monteroni d’Arbia: da domani torna la Sagra del Fritto

A Monteroni d’Arbia si rinnova l’appuntamento con la Sagra del Fritto. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Le Masse con il patrocinio del Comune, animerà Piazza della Resistenza da domani, venerdì 12 a domenica 14 maggio e da venerdì 19 a sabato 20 maggio fra musica, animazione e piatti di carne, pesce e sapori tipici che sarà possibile gustare ogni sera dalle ore 19.30 presso gli stand gastronomici.Gli eventi collaterali alla buona tavola prenderanno il via venerdì 12 maggio con la musica dei “The Shakers” dalle ore 22. Sabato 13 maggio, dalle ore 16.30, il Viale delle Rimembranze ospiterà il Mercatino degli hobbisti curato dall’Associazione L’alternativa Creativa, prima di lasciare spazio a “Video Danz”, che coinvolgerà tutti i presenti a ritmo di musica. Domenica 14 maggio sarà il giorno della prima Gara di pesca “Si Pesca e si frigge”, in programma dalle ore 9 alle 12 e organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva. La serata si concluderà con il Live Show “La Serpe d’Oro”. La Sagra del Fritto tornerà venerdì 19 maggio, alle ore 22, con la musica dei “Bcube”, prima del gran finale in programma sabato 20 maggio con “Ciccio Minucci dj”, ancora alle ore 22.