L’agenda di Siena News – Nella Tartuca il libro di Massimo Biliorsi con le illustrazioni di Edoardo Di Prisco

Complesso Museale della Tartuca: presentazione del libro di Massimo Biliorsi con illustrazioni di Edoardo Di Prisco

Nuovo appuntamento di “Pagine e Parole. Libri d’autore e performance teatrali” venerdì 3 febbraio alle 19 al Complesso Museale della Contrada della Tartuca, con una serata dedicata alla narrazione, all’illustrazione e alla musica. Protagonista Massimo Biliorsi con la sua opera Canzoni intonate alle strade di Siena. Da Bob Dylan a Marracash venti canzoni (+…una) raccontate nella “Città che suona” (Extempora Edizioni). Il libro, impreziosito dalle meravigliose illustrazioni di Edoardo Di Prisco, è un’originale quanto inedita avventura in luoghi conosciuti, visti sotto altri aspetti certo meno convenzionali. Venti canzoni (più un epilogo) ambientate fra le strade di Siena, nei suoi dintorni, attraverso scene vissute o immaginate dall’autore, sempre attento a vivere la sconvolgente emozione della musica, da quella rock a quella d’autore. Così questi brani di ieri e di oggi, vengono spiegati con una leggerezza che non nasconde profondi significati, ma li eleva verso quella bellezza ricercata dagli autori, perché la musica, proprio come la vita, è sempre un’avventura, non un problema da risolvere. Ad affiancare l’autore e l’illustratore sarà il relatore Giovanni Mazzini. Rita Ceccarelli e Lucia Donati daranno invece lettura di alcuni passi del libro e Yuri Di Prisco insieme a Giulia Vaselli (chitarra e voce) proporanno alcuni dei celebri brani che accompagnano questo viaggio letterario e artistico. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti fino ad esaurimento posti.

Chianciano Terme, al Teatro Caos c’è “Wonder Woman ritorna a casa”

Si intitola “Wonder Woman ritorna a casa” lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Francesca Bianchi, in scena con le musiche di Cesare Carretta domenica 5 febbraio alle 18 al Teatro Caos di Chianciano Terme per la stagione teatrale allestita da LST-Teatro. Il monologo affronta la condizione attuale delle donne, tenute a districarsi quotidianamente tra gli impegni in una società che le pretende contemporaneamente lavoratrici instancabili, madri amorevoli, mogli devote, figlie affettuose e casalinghe perfette. Vere Wonder Woman, insomma, abituate ad affrontare imprese da eroine ma con i poteri delle persone normali. “Wonder Woman ritorna a casa – spiega Francesca Bianchi – è il ritratto tra surrealismo e iperrealismo di quello che noi donne siamo diventate da quando ci hanno tolto il tempo. Nessun effetto speciale e nessuna retorica: solo uno specchio sul quotidiano, tra carico mentale domestico e la necessaria concentrazione cosmica, per riflettersi e riflettere”. La revisione dei testi è curata da Paola Prestini, i costumi sono di Margherita Manzini, le scene ideate da Ari Iazzetta sono realizzate da Koko Burgoa. Il monologo è inframmezzato dalle musiche composte ed eseguite dal vivo da Cesare Carretta, violinista che vanta una brillante carriera sia come solista che in numerose orchestre e gruppi da camera. In qualità di primo violino di spalla, collabora ad esempio Salotto Ottocento, gruppo strumentale fondato dal famoso baritono Leo Nucci, Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, Teatro Regio di Parma, Camerata di Cremona, Orchestra Sinfonica di Darfo, Orchestra Sinfonica Moderna e l’Orchestra da Camera di Mantova. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0578 321101 o consultare il sito www.lst-teatro.it.

‘Il tempo del sorriso’ del Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga prosegue con il teatro di prosa e il teatro per ragazzi

La stagione teatrale del Ciro Pinsuti prosegue con la sua programmazione dal titolo ‘Il tempo del sorriso’. Sabato 4 Febbraio alle 21.15 sarà di scena ‘L’ultimo nastro di Krapp’ di Samuel Beckett, con la traduzione di Carlo Fruttero, diretto e interpretato da Giancarlo Cauteruccio, produzione Teatro Studio Krypto, in accordo con Arcadia & Ricono Ltd per gentile concessione di The Estate of Samuel Beckett e Curtis Brown Group Limite. Non solo prosa nel primo fine settimana di febbraio per il Teatro Ciro Pinsuti: domenica 5 febbraio alle 17 prende il via la stagione per ragazzi con il primo spettacolo dello stagione. Sulle tavole del Pinsuti arriva il ‘Nome’ di e con Sara Campinoti e Daniele Del Bandecca, voce narrante Martina Gregori, scene Livia Cortesi, sound design Spartaco Cortesi, supporto drammaturgico Martina Gregori, Luca Tomao, organizzazione Valentina Martini, Chiara Saponari per una produzione Compagnia TPO/Teatro Metastasio di Prato. Tutti appuntamenti della stagione teatrale sono su www.teatropinsuti.it. Informazioni: [email protected] – 0574.603376.

Alla Corte dei Miracoli la presentazione dell’XI Atlante delle Guerre e dei Conflitti

Non solo Ucraina ma ben 248 pagine a colori con tutte le guerre di oggi e di ieri. E’ l’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo, realizzato dall’associazione 46° Parallelo e che giunge quest’anno alla sua undicesima edizione. In occasione della sua uscita, come ormai da quattro anni, la Corte dei Miracoli di Siena ospita i suoi redattori in un momento di confronto e dibattito. L’appuntamento è per venerdì 3 febbraio, alle 18.30, con il giornalista Alessandro De Pascale.

Balestracci a Monteriggioni, presenterà il suo ‘Il Duca. Vita avventurosa e grandi imprese di Federico da Montefeltro

Sabato 18 febbraio, alle 17.30, Sala Dante Alighieri, è la volta di uno storico di alto livello, amico di Monteriggioni e maestro: Duccio Balestracci.

In dialogo con Luca Betti, presenterà il suo ultimo lavoro, del 2022, per Editori Laterza: Il Duca. Vita avventurosa e grandi imprese di Federico da Montefeltro. La sala in cui avverrà la presentazione permette di ospitare un pubblico di 47 persone; vi consigliamo pertanto di prenotare per tempo scrivendo a: [email protected] Al termine ci sposteremo nelle sale del contiguo Pit Stop 17 Cocktail Bar di Luigi Cagnazzo in Via 1° Maggio 25, dove sarà possibile prendere un aperitivo e farsi autografare la copia.Duccio Balestracci è stato professore ordinario di Storia medievale e Civiltà medievali all’Università degli Studi di Siena. Si è occupato di storia delle classi sociali in città e in campagna, degli aspetti della guerra e della festa, di storia della storiografia.