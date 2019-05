L’agenda di Siena News – Nella contrada della Chiocciola il concerto del trio Simoncini – Borghini -Pianigiani

InCanto: concerto benefico nella contrada della Chiocciola

La Contrada della Chiocciola ospita InCanto, concerto lirico a fine benefico che vede protagonisti il tenore Samuele Simoncini e il baritono Andrea Borghini, accompagnati al pianoforte dal maestro Guglielmo Pianigiani. Nella suggestiva cripta di via delle Sperandie 12, durante la serata saranno raccolte donazioni volontarie a sostegno del NIBIT- Network Italiano per la Bioterapia dei Tumori di Siena, diretto dal professor Michele Maio. Il concerto avrà inizio alle 21. L’ingresso è libero e sarà possibile accedere alla sala fino ad esaurimento posti.

Stalloreggi art e food – notte bianca, rossa e celeste nella contrada della Pantera

Dalle 18 alle1 in via Stalloreggi si riscopre quella parte della città che ha da sempre ospitato le botteghe degli artisti senesi, ancora oggi è fulcro di una fiorente attività artistica. L’evento vedrà coinvolta la contrada nelle sue varie espressioni, tutti i commercianti di via Stalloreggi e sarà animata con musica dal vivo, dj set, attività per bambini, giochi, giocolieri e altri artisti di strada.

A Sant’Antimo le celebrazioni all’Abbazia

In occasione delle celebrazioni per la festa di Sant’Antimo, alle 21 dalla chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo di Castelnuovo dell’Abate, si terrà la tradizionale processione di Sant’Antimo che si concluderà presso l’Abbazia con la Benedizione solenne e omaggio del cero, offerto alla Madonna da parte della comunità di Castelnuovo dell’Abate. Inizia inoltre il corso di canto gregoriano diretto dal maestro Livio Picotti. Per poter partecipare al corso scrivere una mail a [email protected] o chiamare il 329-2175896.

“La Luna nel Presepe”, serata all’osservatorio di Montarrenti

Come ogni secondo e quarto venerdì del mese,alle 21. l’osservatorio astronomico di Montarrenti sarà aperto al pubblico per una serata osservativa. In particolare al centro dell’attenzione sarà la Luna quasi al Primo Quarto e poco dopo la congiunzione con l’ammasso del “Presepe”. Spazio anche al cielo primaverile con le costellazioni tipiche del periodo.

Serata gratuita ma su prenotazione, da effettuare on line sul sito www.astrofilisenesi.it o inviando un messaggio WhatsApp al 3472874176 (Patrizio) oppure un sms al 3482650891 (Giorgio).

Per non dimenticare: agli Intronati si ricordano i libri dati alla fiamme nei roghi nazisti

Il 10 maggio 1933 è una delle date più plumbee della storia della cultura europea. Nella Opernplatz di Berlino (successivamente rinominata Bebelplatz), circa 25.000 libri ritenuti pericolosi vengono dati alle fiamme. Alle 17.30, nella sala Storica della biblioteca degli Intronati il Centro culturale delle donne “Mara Meoni” e l’associazione Donne di carta ricordano i roghi di queste opere nella Germania nazista. Per informazioni: Carla Bardelli cell. 339 418 0252 ,Teresa Lucente cell. 339 605 1365 ,Antonia Banfi cell 346 791 538