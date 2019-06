L’agenda di Siena News – Nel Nicchio una serata per riflettere sulla violenza di genere

Serata conclusiva del progetto Relazioni Amorose? Amare non è Violare, tu cosa fai la Ami o la Violi?

Percorso creativo e di riflessione di gruppi di nicchiaioli dai 16 anni in su sulla violenza di genere, da un’idea delle Commissioni Solidarietà, Patrimonio storico, artistico ed archivistico e Novizi. Dalle 19.30 negli spazi del Santa Chiara apertura dell’Installazione Collettiva allestita grazie ai manufatti realizzati dalle varie squadre, dalle 20.30 inizio della Notte Bianca con performance multimediali e di musica e danza ad opera di contradaioli e artisti locali che hanno sposato l’idea della riflessione sul tema. Alle 22.30 esibizione tutta al femminile dell’attrice Costanza Mascilli con il gruppo musicale delle I Scream che a seguire termineranno la serata con il loro concerto. L’installazione resterà montata e visitabile da tutti anche per l’intera giornata di sabato 8. Dall’apertura dell’evento sarà presente un punto ristoro per soddisfare il gusto!

Inaugurazione dell’anno di attività dell’accademia dei Fisiocritici

Si apre il 329° anno di attività dell’Accademia dei Fisiocritici nell’aula magna in piazzetta Silvio Gigli. Alle 10 la consegna del diploma a 30 nuovi Accademici presentati dal Segretario generale prof. Paola Lusini. Alle 16.30 la cerimonia solenne alla presenza delle autorità e della cittadinanza, aperta dal discorso del presidente Mauro Cresti . Seguiranno i saluti istituzionali delle autorità cittadine e quindi la prolusione dal titolo “Immunoterapia del cancro: presente e futuro” affidata quest’anno al fisiocritico onorario professor Michele Maio. Altro momento atteso della manifestazione sarà la consegna del diploma di accademico onorario a due eminenti personalità scientifiche: il dottor Giovanni Carrada e il professor Silvio Garattini.

L’amore a portata di click. Per il “Giorno della Pia” il 7 Giugno in Provincia iniziativa sull’amore ai tempi dei social network



Alle 16,30, la Provincia accoglierà nella sala dell’Aurora l’ XI edizione del “Giorno della Pia”. Sarà un importante momento di approfondimento e riflessione sul tema del contrasto alla violenza di genere, che vede l’intervento della Provincia per attivare interventi di sensibilizzazione, formazione e contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione.



La mafia dei pascoli, libro verità agli Intronati

La lotta alla mafia agropastorale in Sicilia, la sfida ai boss e a un business di milioni di euro guadagnati per anni in silenzio da Cosa nostra nel libro verità “La mafia deipascoli”, di Nuccio Anselmo e Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi scampato miracolosamente a un attentato nel 2016, alla Biblioteca degli Intronati, alle 17.30, nella Sala Storica

Vivi Fortezza 2019 pronta per il concerto di Dimartino e la rassegna World Food

Dimartino inaugurerà il palco principale di Vivi Fortezza 2019, il cartellone di eventi che anima e colora la Fortezza Medicea di Siena. Lo stesso giorno inizierà World Food, una rassegna di tre giorni con foodtruck pronti a proporre cibi e pietanze da tutto il mondo. Gli appassionati e i curiosi potranno deliziarsi con sapori conosciuti e non, dalle 18 di venerdì e dalle 12 del sabato e della domenica.

Alla libreria senese la presentazione del libro sul fantino Tabarre

Alle 18 alla Libreria senese, in via di città 62, presentazione del libro di Moreno Ceppatelli Tabarre il fantino volterrano. Interverranno Dario Ceppatelli e Massimo Biliorsi