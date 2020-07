L’agenda di Siena News – nel Cortile del Podestà il terzo appuntamento di SiParte

Nel Cortile del Podestà il terzo appuntamento di SiParte

‘Le penne dell’orco’ questo sarà il terzo spettacolo di burattini che andrà in scena domani alle 18.30 nel Cortile del Podesta. Una serata in allegria per passare insieme ai vostri figli.

Tre nuove coreografie per l’apertura del 45esimo cantiere a Montepulciano

Tre nuove coreografie pensate per il Cantiere in piazza Grande alle 21.30 la chitarra di Giacomo Palazzesi al

Cortile delle Carceri (ore 18); il fascino barocco del Trio L’Astrée per l’omaggio a Giuseppe Tartini a Cetona alle 21.30, le liriche di Leopardi su brani di Skrjabin alle 23.30 che si snoda tra danza, musica e letteratura.

Continua il cinema sotto le stelle a Monteriggioni con Filastrock

Il cartellone estivo degli eventi di Monteriggioni non si ferma, il Castello ospiterà Filastrock, un

laboratorio-spettacolo rivolto ai bambini della scuola primaria per imparare a sviluppare competenze ritmiche e nuove conoscenze linguistiche e arrivare a comporre collettivamente una filastrocca. L’appuntamento fa parte della rassegna per bambini “Ma che bel castello…” promossa con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Gli eventi saranno gratuiti al pubblico con inizio alle 21.30.

A Vagliagli tra cinema e vino

Proseguono gli eventi estivi del territorio di Castelnuovo Berardenga, questa volta ci spostiamo a Vagliagli dove, nella piazza della frazione castelnovina, avrà luogo alle 21.30 con la proiezione della ‘prima cosa bella’ di Paolo Virzì. Sarà possibile degustare prima della proiezione alle 19.45 un calice di vino rosso chianti prodotto nel territorio. Per l’ingresso è consigliata la prenotazione al seguente numero: 334-7011705.

A Castellina in Chianti proseguono gli eventi del Festival

il Chianti Festival si sposterà a Castellina in Chianti, nella Sala del Cinema Italia, con lo spettacolo *Le donne del Chianti *curato da Daniela Morozzi e Matteo Marsan e prodotto da Lo stanzone delle Apparizioni. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21.15 e si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.

Informazioni. Il Chianti Festival andrà avanti fino al 26 agosto con appuntamenti per tutte le età e toccherà Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti con serate di musica, danza, prosa e spettacoli di animazione per i più piccoli. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 e l’indirizzo mail

[email protected]. Per essere sempre aggiornati, è possibile seguire il sito www.toscanaspettacolo.it e la Pagina Facebook Chianti Festival <https://www.facebook.com/Chiantifestival>.