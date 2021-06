L’agenda di Siena News – Micat in Vertice, domani al Teatro dei Rozzi grande concerto di chiusura

Micat in Vertice, domani al Teatro dei Rozzi la grande chiusura con il violino di Dego e il pianoforte di Leonardi

Il pubblico degli appassionati della grande musica torna al Teatro dei Rozzi domani, venerdì 25 giugno, alle 21 per ascoltare dal vivo due acclamate artiste della scena internazionale in un concerto d’eccezione. Protagoniste della serata a Siena la violinista Francesca Dego e la pianista Francesca Leonardi, che condividono il palco e l’esperienza concertistica in duo da oltre 15 anni. Per consentire il ritorno agli spettacoli dal vivo di una ampia fascia di appassionati di musica, i primi posti avranno un prezzo unico di 10 euro (posti ridotti 5 euro): Primi posti (platea e palchi di I, II e III ordine) 10 euro. Primi posti ridotti 5 euro. Ingresso (palchi di IV ordine) 5 euro. Le riduzioni sono riservate agli studenti, ai giovani sotto i 26 anni, alle persone di età superiore ai 65 anni e ad altri enti e istituzioni convenzionati. Info e biglietti qui.

A Siena si scopre il magnifico Pavimento del Duomo

Sabato 26 giugno la Cattedrale di Siena scopre il suo magnifico pavimento a commesso marmoreo, frutto di cinquecento anni di espressione artistica, un viaggio simbolico alla ricerca dei più alti valori dello spirito umano: “Come in cielo, così in terra”. Il pavimento resterà visibile, per la prima scopertura straordinaria dell’anno, fino al 31 luglio. Per ulteriori informazioni +39 0577 286300 – [email protected]

Ritratti di joefire e poesia: Buonconvento riparte dalla comunità

Ripartire dalla comunità: è questo il senso del calendario estivo di appuntamenti ideato dai Musei di Buonconvento per tornare a vivere gli spazi museali in presenza. Momenti di socialità e di aggregazione, sempre vissuti in ottemperanza alle norme di sicurezza vigenti, che tanto sono mancanti nell’ultimo periodo e che costituiscono un elemento centrale e fondante la nostra missione nella comunità. Ed è proprio alla comunità locale che si rivolge questa rassegna estiva con una mostra che coinvolga direttamente gli abitanti di Buonconvento, chiamati a riscoprirsi nei ritratti a matita dell’artista Giuseppe Firenze. La mostra sarà visibile fino al 31 agosto. Per informazioni: [email protected];

3207874422 / 3405257302. Qui invece tutte le informazioni sui musei delle Terre di Siena

Arca di luce: arte e cultura ad Arezzo con itinerari nuovi, partendo dal Duomo

Arca di Luce è il nuovo itinerario storico, artistico e religioso che si snoda all’interno del duomo di Arezzo, del palazzo vescovile e del Museo diocesano di arte sacra. Il percorso spirituale è stato reso possibile grazie, appunto, alla nuova gestione di Opera Laboratori e ha come suo fulcro l’Arca di San Donato, dove sono custoditi i resti del Patrono e secondo vescovo della città. Per la cattedrale è uno scrigno prezioso che, all’oscurità della chiesa, per la luminosità dei marmi levigati e gli inserti vitrei, risplende come un’arca di luce. Info e prenotazioni – Tel: 0577 286300 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30), mail: [email protected] Qui il link con tutte le informazioni su orari e prezzi

Da Cinecittà a Hollywood, i costumi che hanno fatto la storia del cinema in mostra a Pienza

A Pienza la mostra cinemaddosso i costumi di Annamode da Cinecittà a Hollywood a cura di Elisabetta Bruscolini. L’esposizione è una “mostra volante”, prodotta dal Museo Nazionale del Cinema e Annamode che mette in scena la magia del cinema raccontata da chi, da sempre, “fa” il cinema. Cinemaddosso è nata grazie alla collaborazione tra Regione Toscana, il comune di Pienza e la Società di Esecutori di Pie Disposizioni, con l’organizzazione di Opera Laboratori. Qui il link con tutte le informazioni su orari e prezzi

Al via la stagione teatrale estiva della Corte dei miracoli

Con il grande successo della campagna di crowdfunding “Iniezioni di Cultura” prende il via un’estate di teatro alla Corte dei miracoli. Questi i primi eventi: il 2 luglio dalle 16 alle 20 Compagnia Frosini/Timpano – laboratorio “Dalla scena alla creazione sonora. Genesi delle Archeologie”; il 3 luglio Compagnia Frosini/Timpano – Vernissage “Archeologie Future”.Al sito lacortedeimiracoli.org e sui canali social dell’associazione sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti in merito a questa lunga e piacevolissima estate. Inoltre è possibile prenotarsi per i vari eventi fino ad esaurimento posti alla mail [email protected]

Nottilucente accende l’estate di San Gimignano

Nottilucente accende la stagione estiva di eventi sotto le torri, una stagione che sarà nel segno dei giovani talenti made in San Gimignano e della loro voglia di arte e cultura messa a dura prova dalla pandemia. Sabato 26 giugno dalle 17 e fino alle 23 tanti appuntamenti dislocati nelle piazze e nelle vie del centro storico.

A Radicondoli arriva Una boccata d’arte

Dal 26 giugno al 26 settembre 2021 arriverà Adelita Husni-Bey che realizzerà un intervento in situ: Cronaca del luogo e del tempo ripetuto. L’inaugurazione domenica 27 giugno alle 18.30 sulla terrazza panoramica Ernesto Becucci, Palazzo Berlinghieri, Via Tiberio Gazzei. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la fondazione Elpis, con Galleria continua e con la partecipazione di Threes Productions.