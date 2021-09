L’agenda di Siena News – L’Inatteso, le nuove avventure del maresciallo Casati alle Logge del Papa

L’Inatteso, giovedì la presentazione alle Logge del Papa

“È maggio, Casati ama quel tempo di primavera, ne ama l’aria e la luce. Ne ama soprattutto quel senso di vita rinnovata che in quel periodo la natura diffonde. È maggio, a Vescovado la vita di Casati scorre nella semplicità del quotidiano. In questa quotidianità, arriva a Vescovado un nuovo parrucchiere per signora e Casati assaggerà le punture della gelosia. La vita però scorre tranquilla tra un furto di quadri importanti in una villa e una mostra forzatamente rinviata. Poi ci sono le ferie che il maggiore Tursi gli impone e che lui non vorrebbe mai. Due fatti irrompono sulla scena: la scomparsa del pilota navigatore che accompagna nei rally Maurizio Stovini, suo amico da sempre, e un passato che torna con il suo carico di ricordi. Intanto Marisa e un gruppo di suoi amici decidono di percorrere un tratto della Francigena. Nel tragitto s’imbattono nella morte di due suore. Nascono i primi dubbi. Casati sente che la tentazione di entrare nell’indagine è grande. Riuscirà a resistere? In queste due complicate indagini lo seguiranno, lungo vari tragitti nella Toscana meridionale, vecchi e nuovi compagni d’avventura, la sua sagacia e l’abilità di Marisa di inventarsi detective”. Questa l’avvincente trama de L’Inatteso. Giovedì, alle 18, le Logge del Papa si tingono di giallo: il maresciallo Casati, personaggio nato dalla penna di Luigi Bicchi, torna con un nuovo avvincente caso da risolvere. All’evento, a ingresso libero, sarà presente l’autore. Intervengono il direttore di Siena News Katiuscia Vaselli e Maurizio Bianchini. Letture di Alessandro Calonaci.

LeStradedeiBurattini Alle Logge del Papa l’ultimo spettacolo del cartellone estivo dei Teatri di Siena

Cambio di location per l’ultimo spettacolo del cartellone estivo dei Teatri di Siena #LeStradedeiBurattini. “Mengone Torcicolli alla ribalta”, a cura della Compagnia professionale Lagrù Ragazzi, si terrà venerdì 17 settembre alle ore 18.30 alle Logge del Papa e non più al Cortile del Podestà. Per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, è necessario prenotarsi all’indirizzo mail [email protected] e presentarsi muniti di Green Pass.

La cucina della Val di Chiana incontra l’Orcia Doc. Così parte Tra Borghi e Cantine

La cucina della Val di Chiana va a braccetto con l’Orcia Doc. Così a Bettolle il 16 settembre Filetto di maiale, Durelli di Pollo, il Farro risottato, Maltagliati e il Cappello del Prete a “modo mio” insieme al vino narreranno una storia di questo territorio creando un “Sentiero del Gusto”. Le informazioni si possono trovare su www.borghiecantinesiena.it. Oppure è possibile scrivere alla mail [email protected]