L’agenda di Siena News – L’arte di Piero Sadun ‘ritorna a casa’: domani al via la mostra omaggio al pittore senese

L’omaggio di Siena al pittore Piero Sadun

Per il centenario dalla nascita di uno dei più famosi pittori contemporanei, il senese Piero Sadun (1919-1974), l’omaggio della città con la mostra Sadun100, curata dal critico e storico dell’arte Marco Di Capua. Dopo essere stata ospitata nel mese di giugno a L’Aquila, la città dove Sadun ha trascorso l’ultimo periodo della sua vita, e che lo ha visto protagonista nella promozione della cultura contemporanea nel ruolo di Direttore dell’Accademia di Belle Arti, l’allestimento a Siena si arricchisce di altre opere. L’esposizione, nei Magazzini del Sale del Palazzo Pubblico (Piazza Il Campo, 1), sarà inaugurata il prossimo 10 luglio,

Escursioni serali a Leonina

Sono iniziate le escursioni serali a Leonina, che verranno organizzate ogni mercoledì dei mesi di luglio e agosto. Il costo è di 10 euro a testa per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 12 anni. L’escursione, di facile livello, ha una durata di circa 3 ore per una lunghezza di circa 7 km.Le prenotazioni verranno raccolte tutti i giorni fino alle 16 del mercoledi ai seguenti numeri: +39 0577 714450 / +39 348 0847875 o al nostro indirizzo email: [email protected]. La partenza è fissata all’Ufficio Turistico di Arbia in Viale Toscana alle 19

Nella Fortezza di Montalcino grandi musicisti si incontrano nel nome di Thelonious Monk

Grandi musicisti si incontrano nel nome di Thelonious Monk: sarà un concerto unico e trascinante quello che domani, mercoledì 10 luglio offre il calendario di Jazz & Wine in Montalcino, la rassegna che nasce dalla collaborazione tra l’azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma ed il Comune di Montalcino.

ViviFortezza: gli appuntamenti di domani

Dalle 9.30 alle 10.30 – Pilates (Bastioni); Nel pomeriggio dalle 17.15 alle 18.15 – Ginnastica post parto, dalle 18 alle 20.30 – Giornata Decathlon con la collaborazione di Matteo Ottavi, dalle 18.15 alle 19.15 – Ginnastica pre parto. La sera dalle 19 alle 21.30 – Aperitivo e musica con Bed Company e per finire alle 21.45 – Cinema in Fortezza: Tutti pazzi a Tel Aviv di Sameh Zoabi