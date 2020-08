L’agenda di Siena News – ‘La serva padrona’ di Pergolesi protagonista al Chigiana Festival

Appuntamento al Chigiana Festival, andrà in scena La serva padrona di Giovan Battista Pergolesi

erata speciale giovedì 6 agosto per il VI Chigiana International Festival & Summer Academy. Alle ore 21, e in doppio turno alle ore 22.30, nella bellissima e suggestiva Piazza Jacopo della Quercia, accanto alla Cattedrale di Siena, andrà in scena La serva padrona di Giovanni Battista Pergolesi. La rappresentazione, che a causa delle restrizioni anti-Covid avverrà in forma semi scenica, inaugura una delle principali novità del cartellone di quest’anno: il ChigianaOperalab. Il programma si completa con alcuni brani di W.A. Mozart (1756-1791) che verranno eseguiti tra il primo e il secondo atto dell’opera e che cambieranno da un turno all’altro. Tra i due atti del primo turno verrà eseguita la celebre Eine kleine Nacthmusik K 525, piacevolissima Serenata composta nel 1787 da Mozart e nata per essere eseguita, proprio come avverrà giovedì sera, open air. A frammezzare il secondo turno, invece, saranno due Divertimenti per archi, anch’essi mozartiani: il n. 2 in si bem. magg. K 137 e n. 3 in fa magg. K 138, composti entrambi nel 1772, che con la Serenata K 525 condividono il puro gusto settecentesco per la fresca, spensierata e godibile musica d’insieme.

Biglietti acquistabili online al sito www.chigiana.org.

Terza serata de ‘Le Scoperte’ con Figuriamoci, estrazione delle figurine per scoprire l’itinerario

Terzo appuntamento de ‘Le Scoperte’ l’iniziativa proposta dalle guide senesi di Federagit Confesercenti. Ancora una serata con Figuriamoci, appuntamento alle 21.30 in Piazza del Campo per l’estrazione delle figurine che sveleranno la nuova scoperta della serata. COME POTERCI ESSERE. “Scoperte” e “FuoriScoperte” andranno avanti tra il giovedì sera e i weekend fino al 27 agosto: per prenotarsi è necessario e sufficiente andare su bit.ly/prenotalescoperte<http://bit.ly/prenotascoperte> – Altri dettagli via telefono o whatsapp al 334 841 8736 o su facebook e instagram “scoperte”).

A Castellina in Chianti torna Calici di Stelle

Si comincia con “La Romea Sanese, una notte d’agosto…aspettando Calici di Stelle”, passeggiata notturna sull’antica via che univa Firenze a Siena e su altri sentieri in collaborazione con il gruppo escursionistico “Camminando a Quercegrossa”. L’iniziativa prevede il ritrovo alle ore 17.30 in piazza del Comune, per poi partire alle ore 18.15 e rientrare intorno alle ore 23 dopo un percorso di circa 11 km che girerà ad anello intorno a Castellina in Chianti. Gli appuntamenti sono organizzati e promossi dal Centro commerciale naturale Castellina in Chianti e dall’associazione Viticoltori di Castellina in Chianti in collaborazione con il Comune. Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio turistico di Castellina in Chianti ai numeri 0577-741392 e 360-1094942 oppure all’indirizzo mail [email protected].