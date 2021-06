L’agenda di Siena News – La mostra ‘Scriptae’ arriva all’Archivio di Stato

L’arte contemporanea si unisce alla storicità dell’Archivio di Stato di Siena.

L’istituto aderisce al festival Archivissima 2021 dal tema #generazioni e si prepara ad aprire le proprie porte alla mostra ‘Scriptae’ che presenterà un percorso tra le opere inedite dall’artista casentinese Sara Lovari frutto di una reinterpretazione dei tesori archivistici conservati in palazzo Piccolomini, con curatela della mostra di Laura Monaldi. Questo evento dedicato all’arte contemporanea prenderà il via venerdì 4 giugno con la presentazione digitale, mentre il taglio del nastro è in programma sabato 5 giugno alle 11.00.

Giovanni Impastato presenta il libro ‘Mio fratello. Tutta una vita con Peppino’

Giovanni Impastato presenta ‘Mio fratello. Tutta una vita con Peppino’, che racconta la vita e la lotta contro la mafia del giovane Peppino Impastato ucciso il 9 maggio 1978. L’appuntamento è in programma, alla presenza dell’autore, giovedì 3 giugno alle ore 18 presso ‘Il Giardino Segreto’ del Tribunale di Siena (con ingresso da via Camollia, 85 e da via del Romitorio, 4). L’evento è promosso da Arci Siena aps ed è aperto al pubblico su prenotazione e nel rispetto delle norme anti covid-19.

Riapre la Torre del Mangia

Dopo la chiusura forzata a causa della pandemia da covid-19, da domani mercoledì 2 giugno sarà finalmente possibile tornare sulla Torre del Mangia a Siena. Potranno salire gruppi di 12 persone ogni 45 minuti.