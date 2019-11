L’agenda di Siena News – In via dei Pispini si celebra la rivista più amata dai senesi: Il Carroccio

Al centro culturale La Lunga Gioventù un pomeriggio dedicato alla rivista amata dai senesi: Il Carroccio

Oltre 30 anni di storia, 173 numeri pubblicati che hanno parlato di Siena, dei suoi cittadini, della sua storia, della sua arte, del Palio e delle contrade ed hanno avuto un solo obiettivo: quello di raccontare la bellezza, la magia e il bello di cui noi siamo quotidianamente circondati. Al centro culturale “La lunga gioventù” in via dei Pispini 162, dalle 16.30, ci sarà un incontro per parlare della rivista più amata dai senesi: Il Carroccio. La pubblicazione prima bimestrale e poi semestrale ha smesso di uscire da maggio del 2018 con , appunto l’ultimo numero 173. L’ultimo numero è stato un po’ diverso da tutti gli altri: un lettore “antico” e una “giovane lettrice” racconteranno cosa ha rappresentato per loro la rivista; a seguire gli articoli dei Redattori e di alcuni collaboratori con il consueto taglio. Ai preziosi fotografi che da anni rendono più ricco e godibile il periodico è dedicata una galleria in bianco/nero delle loro foto. I saluti finali sono affidati alle antiche cartoline di Pier Guido Landi. L’appuntamento di domani allora sarà un’occasione per raccontarne la storia. All’evento parlerà il direttore della testata, Senio Sensi, intervallato da interventi musicali della chitarra di Sandro Scale, storico redattore. Alla fine poi un breve ricordo del cofondatore de “Il Carroccio” Sandro Scali

Al Santa Maria della Scala si chiude Sangiovese Purosangue

Con le ultime conferenze al Santa Maria della Scala si conclude l’evento che ha portato a Siena 120 le aziende con le loro etichette di Sangiovese in purezza, per più di 300 vini in assaggio. L’ultimo appuntamento sarà dalle 16 alle 18.30 con una conferenza tecnica di aggiornamento, in collaborazione con Sistemi e professione consulenti

SCENARI EVOLUTIVI – COMPETITIVITA’ E PROSPETTIVE DI MERCATO PER I VINI ROSSI TOSCANI – Relatore: Denis Pantini – Nomisma

RIFORMA DELLA PAC E IL FUTURO DEL VINO ITALIANO – Relatore: Antonio Rossi – Unione italiana vini

DALLA DIGITALIZZAZIONE ALLA GESTIONE ORGANIZZATA DELL’AZIENDA VITIVINICOLA – Relatore: Massimo Marietta – responsabile vviluppo “Enologia”, Sistemi Spa

L’Inps incontra i cittadini di Siena

Un momento di confronto pubblico sulle misure di protezione sociale attivate dall’istituto come strumenti di contrasto alla povertà. E’ quanto promosso da Inps, direzione provinciale di Siena, e in programma dalle 9.30 a Palazzo Patrizi, con il format ‘Inps incontra la cittadinanza’. Ad aprire il seminario sarà Emanuela Paci, direttore provinciale Inps Siena che presenterà i dati della presenza e del lavoro svolto dall’istituto sul territorio. A seguire, la avola rotonda ‘L’Inps e la protezione sociale’ con gli interventi previsti di Massimo D’Antoni professore associato Scienza delle finanze Università di Siena, Don Giovanni Tondo direttore Caritas diocesana e Pier Luigi Millozzi direttore Microcredito di solidarietà. A moderare il giornalista Daniele Magrini.

Il finalista di Italia’s got Talent alla libreria Mondadori

Alle 18 alla libreria Mondadori di Siena un incontro con Simone Savogin, in dialogo con Carlo Albarello (CEPELL – Centro per il libro e la lettura), Emmanuela Carbé e Jan Gaggetta.

Tra i finalisti dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent, Savogin ha cominciato la sua carriera di poeta slammer nel 2005 e nel 2013 ha fondato, insieme ad altri, la LIPS (Lega Italiana Poetry Slam). Da allora, ha collezionato una serie di successi che gli hanno permesso di vincere per tre volte di seguito il Campionato italiano di Poetry Slam e di piazzarsi ai primi posti nelle competizioni internazionali.