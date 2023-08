L’agenda di Siena News – In Pinacoteca fine settimana di musica e arte

Un fine settimana di musica e arte per la Pinacoteca Nazionale di Siena

Sabato 2 settembre alle 17 Michael Chance, famoso controtenore britannico, e la SienAgosto Academy, che richiama musicisti da tutto il mondo, presentano il concerto conclusivo del programma “Promenade musicale” con musica operistica dal Cinquecento all’Ottocento. Il pubblico e i musicisti saranno accolti nella preziosa cornice della Pinacoteca Nazionale di Siena, a cui per l’occasione sarà possibile accedere con un biglietto ridotto di 2 euro (per informazioni chiedere a [email protected]). Come ogni prima domenica del mese, anche domenica 3 settembre sarà possibile visitare gratuitamente la Pinacoteca Nazionale di Siena dalle 9 alle 13.30 (la biglietteria chiude mezz’ora prima). Alle 11, inoltre, sarà possibile partecipare ad una visita guidata della durata di un’ora e trenta minuti (costo 8 euro). Si consiglia la prenotazione (tel. 050 0987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure online sul sito www.coopculture.it). È possibile acquistare il biglietto direttamente in biglietteria a partire dalle 10.30 del giorno della visita, salvo disponibilità di posti. Lo stesso giorno saranno visitabili in maniera gratuita anche il Museo Archeologico di Siena (per info visitare il sito del Santa Maria della Scala) e Villa Brandi a Vignano (0577.221127 [email protected])

Alla galleria Olmastroni “Il tempo come creazione di coscienza” di Marta Castagnini

Si inaugura domani, venerdì 1 settembre, presso la galleria Olmastroni di palazzo Patrizi a Siena, la mostra “Il tempo come creazione di coscienza” di Marta Castagnini. Un viaggio nelle riflessioni che l’artista opera sui temi della pittura, del tempo e della coscienza. La galleria Olmastroni di Palazzo Patrizi, in via di Città, ospiterà l’esposizione dall’ 1 al 20 settembre. La mostra è ad ingresso libero e sarà visitabile dal lunedì al giovedì dalle 14:30 alle 18:30, mentre dal venerdì alla domenica l’orario è dalle 10 alle 18. L’esposizione “Il tempo come creazione di coscienza” è organizzata dal Comune di Siena nell’ambito della rassegna “Le Stagioni dell’Arte”.

The Dream Floyd band a Casole d’Elsa

A Casole d’Elsa The Dream Floyd band, concerto dedicato all’iconica band londinese che si terrà sabato alle 21.30 in piazza della Libertà (ingresso gratuito). Per informazioni: 0577948705; [email protected]; gli eventi potrebbero subire variazioni non imputabili al nostro ufficio turistico. Le manifestazioni indicate sono Patrocinate dal Comune di Casole d’Elsa per altre notizie si prega di consultare la pagina Facebook: Ufficio Turistico di Casole d’Elsa.

Aspettando I Colori del Libro. Sei incontri d’autore a Bagno Vignoni

Ultimi due giorni di incontri a Bagno Vignoni nell’ambito di Aspettando I Colori del Libro. Giovedì 31 agosto alle 18 Annalisa Coppolaro presenta “Le chiese di Siena tra storia e leggenda” (Extempora Edizioni); a seguire, alle 18.30, Beatrice Coppini con “Il sospiro del mondo” (Società Editrice Fiorentina). Triplo appuntamento invece venerdì 1 settembre. Dalle 16.30 Paolo Naldi, insieme a Ugo Sani, illustrerà la nuova edizione del libro fotografico “Luci di Val d’Orcia. Il piacere di un ritorno”, mentre Donatella Tognaccini proporrà insieme a Raffaele Giannetti il volume “L’occasione sorride ad un secondo addio”; intermezzo musicale del Maestro Sergio Corbini. Alle 18 Diva Orfei propone “Alle porte co’ sassi” (Edizioni Effigi) e infine, alle 18.30, sarà presente Francesco Ricci con “Il cerchio e la finestra”, essenziale saggio sulla poetessa Cristina Campo nel centenario della nascita.

Rapolano Terme è pronta a vivere l’ultimo weekend del ‘Settembre rapolanese’

Negli ultimi tre giorni della rassegna patrocinata dal comune di Rapolano Terme, gastronomia e artigianato da tutta Italia saranno protagonisti in Via XX Settembre e in Via Europa con il Festival delle tradizioni italiane.. Venerdì 1 settembre, alle 20.30, da piazza Matteotti prenderà il via la tradizionale gara podistica in notturna per le vie del centro storico, mentre alle 21.15 in piazza Giannetti ci sarà spazio per la serata di ballo con I Romantici. Il ‘Settembre Rapolanese’ continuerà sabato 2 settembre alle ore 16, con lo spettacolo di falconeria ai giardini dei Piani, seguito dall’apertura degli stand gastronomici, dalle 20, e dal concerto di Manuela Villa alle 21.15 in piazza Giannetti. Il gran finale di domenica 3 settembre per grandi e piccoli. L’ultimo giorno del Settembre Rapolanese si aprirà alle 16 con la manifestazione modellistica ‘Off Road’ e il concorso ‘La focaccia migliore’ con iscrizione dei partecipanti, assaggio della giuria e annuncio del vincitore. Alle 17 i giardini dei Piani ospiteranno lo spettacolo di magia con Mago Merletto, seguito dalla musica di Arabian Street Food. La giornata si concluderà con lo spettacolo dei Carioca Dance Ballet e con i tradizionali fuochi d’artificio alle 23. Tutte le sere, a partire dalle 20, saranno aperti gli stand gastronomici e il box bar. Per tutto il Settembre Rapolanese, inoltre, sarà presente uno spazio giochi per bambini.

“COLLE… Che spettacolo!”, gran finale

Appuntamenti conclusivi per Colle…che spettacolo!,Il 1 settembre appuntamento con Sandro Joyeux, un concerto avvolgente e scanzonato, che metterà in scena ritmi e atmosfere multietniche con il coinvolgimento delle comunità africane della Città: la serata inizierà alle 19.30 con Sabar, uno spettacolo di tamburi e danze con Gueweul Rhythm Africa. Alle 21 seguirà una sfilata di moda a cura di Kirikuci per poi arrivare alle 22 con l’inizio del concerto. Si prosegue il 2 settembre con i Sick Tamburo che fanno tappa da noi per il tour di presentazione del loro nuovo e sesto album di inediti “Non credere a nessuno” (inizio concerto 22.30 circa). Nati dall’esperienza Prozac+, in oltre dieci anni di storia musicale questa band si è imposta tra i principali riferimenti del panorama rock alternativo italiano. Il 3 di settembre, infine, il compito di chiudere il cartellone sarà affidato a Ginevra Di Marco. In “Quello che conta” Ginevra Di Marco fa sue le canzoni di Luigi Tenco, vestendole con un nuovo abito musicale, rileggendole con gli occhi dell’oggi e della sua storia artistica, in un delicato equilibrio che non ne tradisce lo spirito originale, permettendo alla loro essenza più profonda di affiorare (inizio concerto 22.30 circa).

Gli eventi di “Monteriggioni d’estate”

Venerdì primo settembre al castello di Monteriggioni in piazza Dante Alighieri, 21.15, Gli amici di Pippo con il loro Cantando De André, tornano anch’essi a Monteriggioni per le loro applauditissime esibizioni. Infine, sabato 2 settembre la brillantissima e divertente prosa “I marziani al mare – dieci anni dopo”, scritto da Alberto Severi per la regia di Nicola Zavagli. Lo spettacolo, prodotto dalla compagnia Teatri D’Imbarco, ci racconta delle smanie della villeggiatura di una coppia di lungo corso, Mara e Alvaro, alle prese con una vacanza da sogno. C’è voglia di vivere un’ultima stagione di felicità, nell’iper-realismo di un paesaggio di sabbia. Si prega di prenotare per gli eventi ai seguenti recapiti: 0577 304834; [email protected]