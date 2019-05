L’agenda di Siena News – In Piazza del Campo la consegna del Masgalano alla contrada dell’Istrice

In Piazza del Campo, la cerimonia di consegna del Masgalano relativo al Palio straordinario

Alle 17.30, in Piazza del Campo, il sindaco Luigi De Mossi consegnerà alla contrada Sovrana dell’Istrice il Masgalano relativo al Palio Straordinario del 20 ottobre 2018. Alla Contrada della Lupa andrà l’attestato come riconoscimento alla Comparsa che si è contraddistinta nel Campo.Nel corso della cerimonia verrà consegnato il tradizionale “Bandierino” e la pergamena al proprietario del cavallo Remorex, vincitore del Palio Straordinario.

Mercato straordinario a Siena

Una giornata di shopping extra a Siena con l’edizione straordinaria del mercato delle merci in viale XXV Aprile, il 19 maggio. Dalle 7 alle 19, i banchi che, popolano abitualmente, ogni mercoledì, la zona intorno alla Fortezza Medicea tornano questa domenica. Un’occasione in più per andare a caccia di occasioni e acquisti in quello che è il cuore del commercio ambulante della città.

A Rapolano Terme l’ultimo giorno del Serremaggio

Serremaggio vivrà il suo ultimo weekend con lo stesso programma. Ad aprirlo saranno, alle ore 16, la rievocazione storica, gli stand gastronomici e il mercato degli antichi mestieri, , alle 16.30, all’esibizione dei Tamburini La Torre e, alle 17, al corteo storico per le vie e le piazze del paese. Dalle 17.30 si uniranno anche i Giullari di Spade, la Compagnia del Bossolo, gli Sbandieratori La Torre e la Compagnia della Spada di Aulla, protagonisti con esibizioni itineranti nelle piazze anche dalle 21, mentre alle 19.30 sarà la volta della Cena Povera nell’Antico Granai. Alle 23 con i Tamburini La Torre e gli “Spettacoli Itineranti” de I Pestiferi.

Giornate dei musei: gli eventi a Siena e provincia

Al Santa Mariia della Scala alle 16, visita guidata per adulti “Alla scoperta del contemporaneo al Santa Maria della Scala”. ad Asciano la giornata sarà invece dedicata all’incontro con la Tradizione: “Viaggio nell’affascinante mondo delle botteghe dei pittori medievali“, a cura dell’artista Marta Perugini; l’appuntamento è alle 16 all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore.