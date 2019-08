L’agenda di Siena News – Il violino di Amandine Bayer a Paesaggi Musicali Toscani

Paesaggi Musicali Toscani verso il gran finale. Ultimo weekend nel segno delle emozioni

Si avvia verso il gran finale l’edizione 2019 di Paesaggi Musicali Toscani, la rassegna di musica classica organizzata da Comune di San Quirico d’Orcia con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Associazione Europea Vie Francigene in collaborazione con l’associazione culturale “Musica Insieme”L’ultimo fine settimana della kermesse inizia sabato 24 agosto (alle 21.15) a Palazzo Chigi con i violini barocchi di Amandine Beyer e il giovane talento ucraino Vadym Makarenko.Ingresso Concerti € 10 eccetto: Ingresso al concerto del 16 agosto € 15; Ingresso ai concerti in Collegiata, Pieve di S. Biagio offerta libera; Abbonamento € 80 con posto riservato. Per i residenti sconto 40 %. Cena a Vignoni che include il concerto € 20.

IMITATORI ALLO SBARAGLIO” con SERGIO FRISCIA e la partecipazione amichevole di MARCELLO CIRILLO

Il primo weekend della 55esima edizione del “Settembre Rapolanese”, a Rapolano Terme, si accende sabato 24 agosto con lo spettacolo “Imitatori allo Sbaraglio”. Lo showman siciliano Sergio Friscia condurrà la serata che si ispira allo show televisivo “Tale e Quale”. Una dozzina di talenti, più o meno professionisti, si “trasformeranno” per imitare i cantanti più celebri della musica italiana e internazionale: dagli intramontabili Renato Zero e Mina, alle voci straordinarie di Tina Turner e Liza Minelli, fino alle nuove leve come Ultimo e Francesca Michielin.

Miss Reginetta d’Italia 2019: Jo Squillo presenta le finali nazionali a Chianciano Terme



Countdown finale per l’apertura della grande kermesse di Miss Reginetta d’Italia 2019 che per nove giorni consacrerà Chianciano Terme capitale della bellezza italiana.Da sabato 24 agosto a domenica 1 di settembre a Chianciano Terme si celebrerà il fashion e il talento di tutte le età, fino a culminare il 1 di settembre con l’elezione della nuova Miss Reginetta d’Italia dell’anno, in una serata di grande glamour, presentata dalla bellissima e affascinante Jo Squillo che andrà in onda sulle reti Mediaset, Rete 4, Tg Com e su Tv Class moda.

Festa del patrono a San Bartolomeo di Caselle

In occasione della ricorrenza di San Bartolomeo, sabato 24 agosto a partire dalle 18:30 alla Chiesa di San Bartolomeo di Caselle, Parco Villa Trecci organizza una festa per celebrare questa antica ricorrenza dimenticata in seguito all’abbandono della Chiesina. L’intento di Parco Villa Trecci è infatti proprio quello di riportare la Chiesina di San Bartolomeo di Caselle nelle consuetudini di Montepulciano così come sono state vissute con gioia tante feste popolari che hanno fatto la storia del territorio.

Al Festival di Santa Fiora FORMS, quartetto jazz a forte impatto rock

FORMS riunisce quattro musicisti a quasi 20 anni dal loro primo incontro: dopo avere condiviso tante collaborazioni negli anni passati (tra queste il Woodstore Quintet, formazione che nel corso del tempo ha pubblicato tre lavori discografici oppure il BePop, settetto volto ad un lavoro di rivisitazione della musica pop-rock degli anni 70/80), Massimo Carboni, sax tenore, Mariano Tedde, pianoforte, Paolo Spanu, contrabbasso e Gianni Filindeu, batteria, si ritrovano nuovamente a condividere un progetto comune. Appuntamento al Teatro Cammilleri alle 21