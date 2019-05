L’agenda di Siena News – Il rombo della Mille Miglia risuona in Piazza del Campo

Domani la Mille Miglia a Siena: tutte le variazioni

Il rombo dei motori della 37ª edizione della rievocazione storica della 1000 Miglia risuonerà in Piazza del Campo a Siena alle 12.30. Le vetture storiche saranno precedute, dalle 10.30 alle 12.00, dal Ferrari Tribute e Mercedes Benz Challenge. Poi le 430 le vetture, testimonial dell’heritage del design e dell’automobile, che per la prima volta sosteranno davanti a Palazzo pubblico. In occasione dell’appuntamento delle Mille Miglia, il prossimo 17 maggio, la Torre del Mangia sarà chiusa al pubblico dalle 10 alle 15, mentre il Museo civico rimarrà aperto solo per garantire l’ingresso ai gruppi che hanno prenotato e prepagato, e a tutti quelli che hanno acquistato il biglietto online. L’ingresso è dalle scale monumentali di Palazzo pubblico.La biglietteria del Museo Civico e della Torre del Mangia sarà nuovamente attiva dalle 15.

A Rapolano Terme è ora del Serremaggio

Appuntamento con la storia a Serre di Rapolano, dove sta entrando nel vivo l’edizione 2019 di Serremaggio. La manifestazione, iniziata lo scorso sabato 11 maggio, continua Domani venerdì 17 maggio, alle 21.30 in Piazza Centrale, “Do you remember?” proporrà Wonder Friday 90/2000 per rivivere 10 anni di musica in una sola notte con Dj Marzio #Lozio.

La vicepresidente della Toscana alle Serre di Rapolano

Venerdi 17 Maggio a Serre di Rapolano, alle 18 ,si svolgerà un’ incontro con Monica Barni al museo della Grancia per parlare di cultura e conoscere i progetti del Candidato Sindaco Starnini per il prossimo mandato elettorale 2019/2024. L’incontro è incentrato suo seguenti argomenti che riguardano il patrimonio storico artistico di Rapolano

Immigrazione e populismo, il libro di Daniele Scalea a Palazzo Patrizi

Il libro “immigrazione, le ragioni dei populisti” di Daniele Scalea presentato a Palazzo Patrizi. Saranno presenti l’autore, il Sindaco Luigi De Mossi e l’onorevole Guglielmo Picchi, sottosegretario affari esteri. Modera Dario Citati.