L’agenda di Siena News – il nuovo libro di Annalisa Coppolaro alla libreria Mondadori

‘Luoghi arcani: piccolo tour del mistero tra Siena e provincia’

Appuntamento alle 18 alla libreria Mondadori per la presentazione del nuovo libro di Annalisa Coppolaro dal titolo ‘Luoghi arcani: piccolo tour del mistero tra Siena e provincia’. Introduzione a cura di Augusto Codogno. Arriva il settimo libro di Annalisa Coppolaro, il terzo con le foto di Göran Soderberg. La scrittrice e giornalista senese, che oscilla tra la narrativa, la non fiction e la storia del territorio, ha dato alle stampe il nuovo libro basato sull’idea del tour ottocentesco tra ville, castelli e luoghi misteriosi di Siena e della sua provincia. Annalisa Coppolaro, a bordo della sua piccola 500 color aragosta del 1972, parte dal suo paese alla volta del cuore pulsante della città. Qui, da Palazzo Diavoli, Palazzo Tolomei e l’Orto Botanico, che nascondono storie di antichi segreti, giunge con Göran a Sovicille e tra Sovicille e Stigliano, approda al Castello di Capraia, dopo aver attraversato in tutto dodici luoghi antichi con storie particolari.

Rocca Salimbeni si apre al pubblico per un altro appuntamento di ‘Invito al Monte’

Un percorso tra architettura storica ed opere d’arte, della collezione privata della banca Monte dei Paschi di Siena. Torna ‘invito al Monte’, un percorso guidato all’interno dell’affascinante Rocca Salimbeni, sede storica della banca senese. L’appuntamento è fissato per sabato 15 febbraio e, gli interessati potranno iscriversi scegliendo tra cinque diversi orari di ingresso: al mattino, a partire dalle 10.00, e nel pomeriggio, dalle 16.30.

Le visite saranno a numero chiuso, su prenotazione obbligatoria, da effettuare tramite la pagina dedicata sul sito internet della Banca: https://www.gruppomps.it/media-e-news/eventi-e-news/invito-al-monte.html. Mese per mese saranno poi comunicate le date e le modalità di prenotazione delle successive aperture straordinarie.

San Valentino alle terme dell’Antica Querciolaia

Il cuore degli innamorati batte forte alle Terme Antica Querciolaia. Venerdì 14 febbraio lo stabilimento termale di Rapolano apre le porte all’amore per festeggiare la notte più romantica dell’anno all’insegna del benessere e del relax. Venerdì 14 febbraio, lo stabilimento di Rapolano Terme effettuerà un’apertura straordinaria dalle 20.30 fino all’1 di notte per condividere la serata con la persona amata. Il programma prevede massaggio relax di coppia, aperitivo, cena e Dj set per scatenarsi fino a tardi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0577-724091, scrivere una mail all’indirizzo [email protected] oppure visitare la pagina Facebook “Terme Antica Querciolaia” o il sito internet www.termeaq.it.

Leo Gullotta a Siena

L’Università va a teatro, ospiti i giovani studenti dell’Ateneo senese nel foyer dei Rinnovati, il 15 febbraio alle 18.30. Ad aspettarli “lo scrivano” Leo Gullotta, Carla Francellini docente di letteratura angloamericana e Maria Rita Digilio docente e delegata del rettore.Un incontro: “Il rifiuto di Bartleby” che anticipa la pièce, in scena lo stesso giorno ma alle 21 e anche venerdì 14 sempre alle 21 e domenica 16 alle 17, che cerca ancora una volta di accorciare le distanze tra il mondo teatrale e quello universitario portando “Dentro il Teatro: Rozzi e Rinnovati aprono il sipario” le nuove generazioni.Per chi volesse assistere alIa rappresentazione che vede sul palco Leo Gullotta insieme a Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti e Lucia Socci diretti da Emanuele Gamba, i biglietti possono essere acquistati online sul sito dei Teatri di Siena all’indirizzo: http://www.b-ticket.com/b-ticket/sienateatri/; chiamando l’Ufficio Prenotazioni del Comune di Siena tel. 0577 292615/14 (dal lunedì al venerdì con orario 9.30-12.30), oppure presso la biglietteria del Teatro dei Rinnovati: il giorno precedente il primo spettacolo dalle 17 alle 20 e il giorno dello spettacolo stesso dalle 15.Per tutte le info: www.teatridisiena.it