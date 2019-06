L’agenda di Siena News – Il libro “Hospitalia” al Santa Maria della Scala

Al Santa Maria della Scala la presentazione di Hospitalia

Alle 18 nella sala Sant’Ansano del Santa Maria della Scala sarà presentato il libro Hospitalia. O sul significato della cura. Il libroHospitalia. O sul significato della cura – in relazione alla mostra in corso al Museo di Santa Maria della Scala a Siena, il più antico fra gli ospedali europei – nasce da un’indagine fotografica sui luoghi e le atmosfere di antichi ospedali.

Tredici autori per un libro, “Lasciano solo tracce” agli Intronati

Un appuntamento a più voci, quello nella sala storica della biblioteca degli Intronati, alle 17.30 con “Lasciano solo tracce leggere” .Il romanzo di scrittura collettiva è frutto di 14 autori diversi

ViviFortezza, appuntamento con il blues

Alle 22.30 nello stage delle Logge spazio a BluesDivino con The Fog Eaters . er tutta la durata di ViviFortezza saranno attivi i punti ristoro, uno nel piazzale e l’altro sul bastione S. Domenico, oltre ad appuntamenti e degustazioni speciali.

A Palazzo Patrizi a giornata di studi “Città di cultura e cultura

della città. Dialoghiamo sul futuro di Siena

Le sfide che interessano le politiche di sviluppo e di cambiamento della società contemporanea sono legate alle aree urbanizzate e al ruolo centrale delle città, che stanno diventando i veri centri vitali delle economie, della cultura e della ricerca. L’appuntamento è dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30

A Casole il film di Leonardo di Caprio

Alle 18 nella sala dei congressi la proiezione del film di Leonardo Di Caprio “ Punto di non ritorno: La scienza è chiara, il futuro no”. A seguire dibattito sull’ ambiente con i nostri giovani ragazzi del comitato giovanile “Born to Be Green” attenti e sensibili a quello che ormai è il tema più affrontato e più preoccupante per il nostro futuro.