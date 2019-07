L’agenda di Siena News – Il Jazz di Glenn Ferris al ViviFortezza

Parte il lungo weekend musicale di Vivi Fortezza

A inaugurare il lungo weekend musicale di ViviFortezza sarà il Glenn Ferris Italian Quintet, guidato dal grande trombonista jazz Glenn Ferris. L’evento è organizzato in collaborazione con il Siena Jazz. Prima e dopo il concerto, Alan Griffin proporrà un dj set dedicato alla musica “black”. Il concerti inizieranno alle 22 e saranno a ingresso gratuito. Per tutti i tre giorni, e pure domenica 21, l’hamburgeria Buongusto proporrà, dalle 19 alla notte, i suoi gustosi panini sul bastione San Domenico.

Le architetture di Montepulciano diventano musica. Otto prime esecuzioni assolute al 44° Cantiere d’Arte

Le architetture monumentali di Montepulciano si traducono in partiture musicali grazie a un algoritmo e a un’ampia cooperazione internazionale. È 8×8 –Contemporanee sonore mappe poliziane, ambizioso progetto che coinvolge giovani compositori provenienti dai Conservatori di Teheran, Manchester, Milano, Palermo e ancora dalle istituzioni di Fiesole, Matera e Cagliari: una tale rete consente di presentare 8 nuovi brani in prima assoluta giovedì 18 luglio a partire dalle 21.30 all’Auditorium Falcone di Montepulciano (via di Voltaia nel Corso, 57).

Alcide Gourmet Club propone “Crostacei mon amour”

Domani, giovedì 18 luglio, il ristorante Alcide di Poggibonsi presenta il secondo evento – degustazione della rassegna dedicata ai prodotti tipici di qualità. Una nuova formula dedicata al pubblico degli appassionati dell’alta gastronomia, caratterizzata dalla nascita del club “Alcide Gourmet” che ha lo scopo di promuovere e far conoscere le tante eccellenze del territorio italiano. Dalle 20, nella terrazza del ristorante, prende il via la cena degustazione “Crostacei mon amour” dove protagonisti sono aragoste e gamberi che troviamo alla catalana, in bisque e mousse. Sarà anche l’occasione per scoprire un prodotto del Pastificio Panamarese situato nel cuore della Val d’Orcia ed una creazione del famoso maestro gelatiere sangimignanese Sergio Dondoli. Per il menù completo e prenotazioni è disponibile la pagina web www.ristorantealcide.com/crostacei-mon-amour-luglio-2019, in alternativa il numero telefonico 0577 937501.