L’agenda di Siena News – Il degrado di Taranto raccontato dalle foto di Marianna Leone

Temporary life racconta il degrado di Taranto

Al negozio MOHSEN in via Pantaneto 128/130 Siena, la nuova mostra di fotografie di Marianna Leone dal titolo “Temporary life” che durerà fino a venerdì 28 Giugno 2019. dURANTE l Vernissage con una performance di body painting sarà Sabato 8 Giugno dalle 19.30 fino alle 22. IL progetto “Temporary life”, vuole raccontare, attraverso l’uso del ritratto, la vita di uno dei posti più poveri e abbandonati di tutto il sud Italia .

A Cena con Quavio nel segno della solidarietà

La G.S.D. Pianella alle 20, in occasione del VII Memorial Maurizio e Danilo Daniele, organizza “A Cena con Quavio” una grande cena il cui ricavato andrà all’assistenza domiciliare gratuita in oncologia realizzata dalla Quavio. Questo il numero al quale prenotare 338.7343394

Casole film festival, la premiazione

Quest’ anno ci sono stati 512 partecipanti provenienti da 46 paesi diversi, i finalisti avranno l’onore di vedere proiettati i loro lavori durante la serata di premiazione che si svolgerà sabato 8 giugno alle 21.15 circa a Casoled’Elsa nel Teatro all’Aperto in via Dietro le Mura. Dopo che la giuria di qualità e il pubblico presente avrà espresso il suo voto, verranno decretati i tre vincitori del concorso.La biglietteria dell’evento sarà aperta fin dalle 20 il biglietto d’ingresso è di euro 5 (ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 10 anni).

Il talento italiano del rock & roll Antonio Sorgentone a Vivi Fortezza 2019

Il divertente rock & roll di Antonio Sorgentone animerà il piazzale della Fortezza Medicea di Siena. Sempre nella stessa giornata, Vivi Fortezza 2019 proporrà il secondo appuntamento con World Food, una rassegna con food truck che presentano cibi e pietanze da tutto il mondo. Gli appassionati e i curiosi potranno deliziarsi con sapori conosciuti e non dalle 12 del sabato e della domenica.

Bollicine da degustare in Piazza del Campo con l’Enoclub Siena

Dalle 16 alle 21:00 si svolgerà, nella spendida cornice del Cortile del Podestà in Piazza del Campo a Siena, la I edizione di “Bollicine a Siena”, evento organizzato dall’Enoclub Siena, con il patrocinio del Comune di Siena.Presenti all’evento 12 produttori e oltre 30 etichette fra bollicine nazionali ed estere in degustazione ai banchi di assaggio.