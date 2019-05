L’agenda di Siena News – Gran finale di Musica Senensis alla Santissima Annunziata

Festival Musica Senensis, gran finale con il Coro dei Chanteurs de Saint-Eustache di Parigi

Gran finale del Festival Musica Senensis sabato 1 giugno alle ore 16.30 nella splendida cornice della Chiesa della Santissima Annunziata (a Siena in Piazza Duomo), con il concerto del Coro dei Chanteurs de Saint-Eustache di Parigi diretti da Lionel Cloarec.In programma musiche di Victoria, Molfino, Pärt, Gjeilo, Bartolucci, Tavener, Duruflé, Lauridsen.

Astrofili,osservazioni dei cieli di Siena

Appuntamento alle 22 a Porta Laterina per raggiungere a piedi la specola “Palmiero Capannoli” e osservare gli oggetti del cielo che si sta avvicinando alla stagione estiva: galassie, ammassi stellari e stelle doppie contenuti sia nelle costellazioni primaverili (Leone, Vergine e Chioma di Berenice) che in quelle estive come Bilancia, Ofiuco e Scorpione. Per il pubblico è obbligatoria la prenotazione da effettuare on line tramite il sito www.astrofilisenesi.it oppure telefonando al 3388861549 (Davide), anche in caso di tempo incerto. Si raccomanda la puntualità ed un abbigliamento adatto per stare all’aperto nelle ore notturne. Nell’occasione sarà anche possibile associarsi all’UAS per il 2019 e vivere così da vicino la passione per il cielo.

Sarteano, Contrada di Sant’Andrea in festa con la Sagra della Bruschetta alla Valdorciana

Torna la festa della Contrada di Sant’Andrea (dai colori rosso blu) con la sua tradizionale Sagra della Bruschetta alla Valdorciana: buon cibo, tanta musica, attenzione alle scuole e agli amici a quattro zampe. La festa si terrà nella bella cornice del Parco delle Magnolie, a Sarteano ed entrerà nel vivo a partire da sabato 1 giugno, una serata tutta a base di musica con l’AperInMusica, con pizza e taglieri per cena e con lo show dei “A Night at the Opera – Queen Tribute Band”, cover band dei The Queen che ripercorrerà la carriera della grande rock band capitanata da Freddie Mercury.

L’arte della sostenibilità all’università di Siena

Giornata dedicata agli obiettvi di sviluppo sostenibile, nel cortile del Palazzo del Rettorato. L’evento del primo giugno nasce da un progetto di collaborazione che vede protagonista il liceo artistico “Duccio di Buoninsegna” e il Santa Chiara Lab dell’università, in collaborazione con il Comune di Siena. “L’arte della sostenibilità – Mettiamo mano al nostro futuro”, a partire dalle 12, si svolge nell’ambito del Festival dello Sviluppo sostenibile. In mostra ci saranno diciassette sculture realizzate dagli studenti delle classi quinte delle sezioni di arti figurative del Liceo artistico, a rappresentare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Alle 16 appuntamento con “Le 17 nuove allegorie per la sostenibilità”.

Area Verde, Mike sulla luna al cinema della Limonaia

Il 20 luglio 1969, l’uomo atterrava sulla luna.

Al tribunale civile sarà ricordato con un film di Enrique Gato . Un intraprendente dodicenne vuole raggiungere la Luna prima di un malvagio miliardario intenzionato a colonizzarla.Il Cinemino per i più piccoli (ma come sempre anche per i più grandi) sarà aperto alle 17.30. Alle 17.45 consueta merenda (popcorn e zucchero filato inclusi), alle 18.15 proiezione Ingresso libero, da via del Romitorio, 4 (porticina davanti ai motocicli Perozzi)(iscrizione associativa 5 euro per una sola volta, i soli adulti).Accessibilità universale dalle 17.30 da via Camollia 85, previo contatto al 347 8838818 (solo per questo scopo).

Chianciano Terme capitale del pane per un giorno

Chianciano Terme diventa capitale italiana del pane per un giorno. Sabato 1 giugno, dopo il rinvio per maltempo, torna l’appuntamento con la quinta edizione della Fiera del Pane, la rassegna che punta alla valorizzazione di uno dei prodotti principi della nostra alimentazione. Per le vie del centro storico (dalle 10 fino a sera) spazio al pane e i prodotti del territorio, laboratori per approfondire le tecniche di panificazione con grani antichi e quelle di degustazione con abbinamenti di pani speciali e vino.