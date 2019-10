L’agenda di Siena News – Giornate d’autunno con il Fai: si apre il convento di San Girolamo

Giornate d’autunno con il Fai

Torna in 260 città il weekend dedicato alla bellezza. 700 luoghi del nostro Paese inaccessibili o poco valorizzati da scoprire attraverso occhi nuovi e prospettive insolite. Le Giornate Fai d’Autunno (link qui per le informazioni).

Inner Room, nuova mostra

Inner room per il ciclo I Valori dell’Arte presenta un nuovo appuntamento della serie OPEN ZONA TOSELLI. Arte contemporanea diffusa nelle attività artigianali e tra le architetture del “Villaggio Artigianale” di Viale Toselli a Siena, area storica della produzione senese che però nel recente passato è stata interessata purtroppo da episodi di degrado sociale e per questo relegato al ruolo di parente scomodo.La mostra si compone di tre momenti che ruotano intorno all’azione TLODMTVAS condotta insieme alla squadra di rugby dei Banditi, Siena sul tema del team building sullo sfondo della tragedia della migrazione.Apertura sabato 12 ottobre 2019 alle 18.30

Torna in scena Canto alla vita

Dopo il successo di Monteroni d’Arbia, torna in scena a Chianciano Terme il 12 ottobre alle 21.15 nel Teatro Caos, Canto alla vita lo spettacolo di Zone Fantasma che, alla sua prima edizione, ha ricevuto apprezzamento unanime da pubblico e critica, grazie alla capacità di comunicare con forza ed energia l’importanza della vita e della sua lotta quotidiana di fronte alla malattia.Per informazioni 0578 30114. Ingresso ad offerta libera.

Archivio di stato, le iniziative del weekend

Sabato 12 ottobre “Il Ninfeo di Palazzo Caccialupi e l’area dei Tufi” alle 9.30, con visite alla Fonte dalle 15Domenica 13 ottobre “I Lanzi: la Guardia tedesca di Cosimo I” alle 16 con visite guidate alle Biccherne ed alle repliche di abiti ed armature alle 11,30 12,30 e 17,30. Ingresso libero. Gradita la prenotazione​

L’Archivio di Stato di Siena dedica una giornata a Cosimo I e ai Lanzi

Una giornata indietro nei secoli, fino agli albori del Granducato di Toscana. A proporla è l’Archivio di Stato di Siena in palazzo Piccolomini che, domenica 13 ottobre, vivrà un’apertura straordinaria con visite e approfondimenti storico-artistici in occasione della “Domenica di Carta 2019”, l’iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per valorizzare il patrimonio librario e archivistico italiano. L’evento avrà come tema “I Lanzi: la guardia tedesca di Cosimo I” e, promosso in collaborazione con Medici Archive Project e con l’associazione culturale Scannagallo, si inserisce nell’ambito delle attività dedicate alle celebrazioni del cinquecentenario dalla nascita del primo Granduca di Toscana. Il focus della giornata sarà rivolto verso le celebri guardie di Cosimo I de Medici, i Lanzi, che saranno approfondite con le visite al Museo delle Biccherne e con un convegno in programma alle 16.