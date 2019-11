L’agenda di Siena News – Francesco Ricci presenta “Elsa Le prigioni delle donne”

Un albero per ogni nato a Isola d’Arbia

Alle 15, torna il consueto appuntamento con “Un albero per ogni nato”, la tradizionale cerimonia che, quest’anno, festeggia i 297 bambini nati e residenti a Siena nel 2016, si terrà in via della Biccherna ad Isola d’Arbia. Ad ogni piccolo sarà consegnata, a ricordo, una pergamena personalizzata e una piantina aromatica di cui prendersi cura.

Al via la stagione teatrale di San Casciano

Sarà il primo appuntamento di una ricca stagione, degna di una centro più importante: la stretta collaborazione con il Teatro Boni di Acquapendente è, in questo senso, una garanzia. I sei spettacoli previsti nel cartellone si alterneranno fino a marzo, tutti alle 21, al teatro dei Georgofili Accalorati. Il primo spettacolo ha per titolo “S’aspettavano”, di e con Enrico Maria Falconi e la partecipazione di Ramona Gargano della compagnia teatrale “Blue in the Face” .Ingressi: intero 12 euro, ridotto 10 euro. Possibilità di abbonamenti. Per informazioni e prenotazioni, telefonare allo 0763 733174 oppure al 334 161 5504.

Murlo: presentazione del libro “Il nome del male” con e di Sarita Massai

Alle 17.30 alla sala polifunzionale del Comune di Murlo (via Aldo Moro 1) sarà presentato il libro “Il nome del male” della scrittrice Sarita Massai. All’iniziativa parteciperanno e interverranno la presidente del Centro Pari Opportunità Avv. Michela Guerrini, l’assessore del Comune di Murlo Loredana Celi, la psicologa-psicoterapeuta dell’associazione Donna Chiama Donna dottor Ilaria Fabbri e l’autrice del libro Sarita Massai.

Serata Francigena a San Gimignano

Dalle 15 alle 19.30 a San Gimignano una passeggiata su un tratto della Francigena e una “passeggiata” fra i libri francigeni di ieri e di oggi. La passeggiata vera e propria è curata da Claudia Margheri e Carolina Taddei, Assessora alla Cultura Comune di San Gimignano, mentre la passeggiata letteraria avrà come protagonisti Giovanni Cenceti e Francesco Saverio Gigli per i libri di ieri, mentre per i libri di oggi saranno presenti gli autori Carlo Romiti, Enzo Fileno Carabba e Sergio Giovannetti. Questi ultimi saranno presentati da Lucilla Serchi. Martina Dani leggerà alcuni brani dei libri presentati.

Francesco Ricci presenta “Elsa Le prigioni delle donne”

Un romanzo ispirato dalla vita di Elsa Morante, un libro dedicato alla ricchezza e alla complessità dell’animo femminile.Verrà presentato alla Libreria Mondadori di Siena alle 17,30.

Dialoga con l’autore Daniela dal Lago. Letture a cura di Paola Lambardi