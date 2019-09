L’agenda di Siena News – Federica Angeli apre l’ottobre della biblioteca degli Intronati

Federica Angeli agli Intronati

La giornalista Federica Angeli passata alla cronaca per le sue inchieste sulla mafia romana, sarà il primo ospite illustre del mese letterario di ottobre alla Biblioteca comunale degli Intronati. L’occasione vedrà la coraggiosa cronista presentare il suo libro “A mano disarmata” (ed. Baldini-Castoldi) e raccontarsi in compagnia di Raffaele Ascheri, presidente del CdA della Biblioteca. L’appuntamento è 1° ottobre alle 17,30, ingresso libero, nella Sala Storica (via della Sapienza, 5).

FMps: 1° ottobre giornata europea fondazioni

Si tratta di un’occasione per conoscere meglio le fondazioni e il loro operato. Spesso ignorati dal grande pubblico, gli enti della filantropia istituzionale in Europa sono 147mila e ogni anno stanziano complessivamente circa 60 miliardi di euro per sostenere e realizzare iniziative e progetti in diversi campi, dal welfare all’istruzione, dalla cultura all’ambiente.Per la Giornata del 1° ottobre le fondazioni aderenti ad Acri e ad Assifero si sono unite in una campagna social incentrata sull’hashtag #quantocambia, per raccontare perché le fondazioni intervengono sui loro territorio