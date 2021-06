L’Agenda di Siena News – Elly Schlein ospite dell’Università di Siena per il corso “Discriminazione e violenza di genere”

Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, sarà ospite il 10 giugno, all’Università di Siena per la lezione conclusiva del corso “Discriminazione e violenza di genere”

Il corso multidisciplinare organizzato dal dipartimento di Scienze politiche e internazionali, coordinato dalla professoressa Alessandra Viviani e giunto alla terza edizione, è iniziato nel mese di aprile, con una serie di incontri rivolti agli studenti e alle studentesse di tutti i corsi di laurea con l’obiettivo di sviluppare la capacità di analisi critica del fenomeno della discriminazione di genere dal punto di vista antropologico, giuridico, economico e medico.

Sarà possibile seguire l’evento conclusivo, a partire dalle ore 17, sulla piattaforma webex, iscrivendosi al link http://bit.ly/lezioneschlein

Prevista per sabato 12 giugno l’apertura della stagione estiva alla piscina comunale di Pianella

A Castelnuovo Berardenga è prevista per il 12 giugno l’apertura della piscina comunale. La struttura, gestita dal Comitato Uisp di Siena, manterrà invariate le tariffe rispetto agli scorsi anni grazie ai contributi erogati dall’amministrazione comunale alle associazioni del territorio e accoglierà i bagnanti di ogni età nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Corso di pasticceria a Siena a partire dal 28 giugno

Parte il corso organizzato dall’agenzia formativa Cescot di Siena, che si terrà presso l’aula cucina in S.S. 73 Levante, 10 (Località Due Ponti): l’obiettivo è quello coinvolgere tutti coloro che vogliono scoprire il mondo dei dolci, lievitati e non. Le lezioni saranno tutte pratiche: le mani degli allievi saranno costantemente “in pasta”. Il corso prevede 5 incontri da 5 ore ciascuno, che avranno inizio lunedì 28 giugno 2021 e continueranno fino alla fine di luglio. Per quanti fossero interessati, è possibile iscriversi e avere maggiori informazioni consultando sito o contattando l’ufficio formazione allo 0577-252234/63 o all’indirizzo [email protected].